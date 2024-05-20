شكرا لقرائتكم خبر عن حسام أشرف فى صدارة هدافي الدوري الممتاز قبل مباريات اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواصل حسام أشرف، مهاجم فريق بلدية المحلة، انفراده بصدارة جدول ترتيب الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile" قبل استكمال منافسات الجولة الرابعة والعشرين للمسابقة.

وبات حسام أشرف، مهاجم الزمالك المعار إلى فريق بلدية المحلة، أول العائدين للقلعة البيضاء الصيف المقبل، خاصة بعد تقديمه مستوى جيدا خطف به البساط من تحت أقدام مهاجمين كبار فى الدورى وتسجيله 11 هدفا يتصدر بها جدول ترتيب الهدافين.



1- حسام أشرف، بلدية المحلة، 11 هدفا

2- مابولولو، الاتحاد السكندري، 10 أهداف

3- أحمد بلحاج، سيراميكا ، 8 أهداف

4- مصطفى عبد الرؤوف زيكو، زد اف سي، 8 أهداف

5- محمد سالم، المقاولون العرب، 7 أهداف

6_ أحمد سيد زيزو ، الزمالك، 7 أهداف

وتستكمل اليوم، الاثنين، منافسات الأسبوع الرابع والعشرين لمسابقة الدوري المصري بإقامة ثلاثة مباريات غاية في الأهمية حيث يلتقى المصرى مع انبى، والمقاولون العرب مع فاركو، وزد مع الاتحاد السكندرى.



وتأجلت مباراة الاهلى وسموحة في هذه الجولة بسبب ارتباط المارد الأحمر بمباراة الترجى التونسى في نهائي دوري ابطال أفريقيا في رحلة التتويج باللقب الثانى عشر في تاريخ القلعة الحمراء والثانى على التوالي للمدرب السويسري مارسيل كولر.

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