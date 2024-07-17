ليفربول يطلب 80 مليون يورو للاستغناء عن مدافعه الدولي

ياسر رشاد - القاهرة - أكدت تقارير صحفية انجليزية ان نادي ريال مدريد الأسباني يضع نجم ليفربول ترينت الكسندر ارنولد ضمن قائمة اللاعبين الذين يستهدف الميرنجي ضمهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان اسم ترينت الكسندر ارنولد قد ارتبط بنادي ريال مدريد خلال الفترة الماضية نظرا لرغبة النادي الملكي في تدعيم خط الدفاع في نركز الظهير الأيمن حيث يملك لاعبين مثل داني كارفاخال ولوكاس فاسكيز وعمرهما 33 سنة و32 سنة وبالتالي فإن هناك حاجة لضم ظهير ايمن يمثل ريال مدريد لسنوات طويلة.

وقالت صحيفة الماركا الاسبانية ان ريال مدريد تواصل بالفعل مع الكسندر ارنولد الذي يعد احد أبناء ليفربول ومرتبط بالنادي الأحمر الا ان تعاقده ينتهي بنهاية الموسم المقبل وبالتالي فأن هناك فرصة لاقناعه بالأنتقال إلى ريال مدريد .

وأضافت الماركا أن نادي ليفربول يبدو واثقا من الاحتفاظ بمدافعه الدولي الانجليزي وبالتالي فهو أبلغ وكلاء نادي ريال مدريد بأنه يطلب 80 مليون يورو للاستغناء عن الكسندر ارنولد وهو الرقم الذي يعتبره ريال مدريد كبيرا حتى الان ولذلك فربما يلجأ للانتظار حتى نهاية الموسم المقبل واقناع الاعب بعدم تجديد التعاقد مع ليفربول من اجل ضمه بشكل مجاني الصيف المقبل .

يذكر ان الكسندر ارنولد يعد احد اهم الاعبين في مركز الظهير الأيمن على مستوى العالم رغم عدم مشاركته بشكل جيد مع المنتخب الأنجليزي في بطولة يورو 2024.