اتحاد جدة يثير القلق داخل مانشستر سيتي.. والأخير يرد

ياسر رشاد - القاهرة - يسعى نادي اتحاد جدة السعودي لعقد العديد من الصفقات المميزة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، من أجل البحث عن المنافسة على التتويج بالألقاب والبطولات بعد موسم مخيب لآمال جماهيره.

ارتبط اسم البلجيكي كيفين دي بروين نجم نادي مانشستر سيتي الإنجليزي بالانتقال إلى صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ولم يقف النادي الإنجليزي مربوط الأيدي أمام هذه الأقاويل، حيث علق الحساب الرسمي العربي لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي على شائعات انتقال البلجيكي كيفين دي بروين لاعب الوسط إلى فريق الاتحاد السعودي هذا الصيف.

نشر الحساب العربي لنادي مانشستر سيتي عبر منصة "إكس"، صورة للبلجيكي كيفين دي بروين وكتب في تعليقه: "الملك يحب اللعب في استاد الاتحاد".

ونجح اتحاد جدة في التعاقد مع المدرب الفرنسي لوران بلان لقيادة الفريق بالإضافة للتعاقد مع حسام عوار لاعب وسط روما، والظهير الإيسر معاذ فقيهي من الهلال.

اتحاد جدة يحسم رحيل كانتي

حسم مسؤولو نادي اتحاد جدة السعودي، قرارهم بشأن موقف النجم الفرنسي نجولو كانتي لاعب وسط الفريق وذلك بعد اهتمام وست هام الإنجليزي بالحصول على خدماته في فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وانضم نجولو كانتي إلى صفوف الاتحاد في صيف العام الماضي، بعد انتهاء رحلته مع تشيلسي الإنجليزي، حيث وقع عقداً مدته 3 مواسم، حتى يونيو 2026.

أكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات، أن موقف نادي الاتحاد من نجولو كانتي لا يزال واضحاً وهو استمرار اللاعب.

وأشار فابريزيو عبر حسابه بمنصة “إكس” للتواصل الاجتماعي، إلى أن نادي اتحاد جدة لا ينوي بيع لاعبه الفرنسي كانتي هذا الصيف.

وأضاف: “لوران بلان المدرب الجديد، ومجلس إدارة اتحاد جدة، يضعان كانتي كجزء أساسي من المشروع الرياضي للنادي، على الرغم من اهتمام وست هام”.

وكانت صحيفة “الجارديان” البريطانية قد أشارت إلى أن نادي وست هام يونايتد قد تواصل مع نظيره الاتحاد، للاستفسار عن إمكانية التعاقد مع نجولو كانتي في فترة الانتقالات الصيفية.

ويعد كانتي، من العناصر الأساسية في صفوف اتحاد جدة فقد خاض 44 مباراة في الموسم الماضي، وسجل الفرنسي 4 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة لزملائه.