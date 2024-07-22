برشلونة يعلن مستجدات إصابة أراوخو

ياسر رشاد - القاهرة - كشف برشلونة الإسباني مستجدات إصابة مدافع الفريق الأول لكرة القدم الأوروجوياني رونالد أراوخو، بعدما أُصيب خلال خلال تواجده رفقة منتخب بلاده أمام البرازيل في بطولة كوبا أمريكا.

وكان برشلونة قد أعلن خلال الفترة الماضية عن خضوع أراوخو لعملية جراحية عاجلة في فنلندا من أجل التعافي الكامل وعودته من جديد للمشاركة في المباريات.

وأكد برشلونة أن أراوخو في فنلندا منذ ساعات، حيث أنه قام بالعلمية الجراحية تحت إشراف الجهاز الطبي لنادي برشلونة وقيادة الدكتور، لاسي ليمبينن.

ومن المقرر غياب اللاعب الأوروجواياني عن البارسا لفترة طويلة حتى ديسمبر المقبل، والتي تعد ضربة قوية للمدرب الجديد الألماني هانز فليك.

ومن المنتظر أن يخوض برشلونة معسكرًا في أمريكا خلال الفترة المقبلة، حيث سيواجه كل من؛ مانشستر سيتي، ريال مدريد وميلان استعدادًا للموسم الجديد.