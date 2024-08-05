موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري والقناة الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مواجهة جديدة أمام نظيره إنبي غداً الإثنين في اللقاء المؤجل من الأسبوع الـ22 ومن عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكان الفارس الأبيض حقق فوزًا على الجونة بهدف سجله حمزة المثلوثي في المباراة التى جمعتهما يوم الجمعة الماضي على استاد القاهرة الدولي.

ويدخل الزمالك مباراة إنبي وهو يحتل المركز الخامس بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 49 نقطة، بينما يتواجد الفريق البترولى في المركز التاسع برصيد 43 نقطة.

موعد مباراة الزمالك وإنبي والقناة الناقلة:

يلتقي الأبيض بإنبي على أرضية استاد القاهرة وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة، ومن المقرر إذاعتها عبر قناة أون تايم سبورت 1.