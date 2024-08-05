"نصف نهائي الأولمبياد والزمالك".. مواعيد مباريات الاثنين والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - نهى خورشيد:

تقام اليوم الاثنين الموافق 5 أغسطس الجاري، مواجهتين قويتين ينتظرها متابعي وعشاق كرة القدم المصرية والعربية وهم لقاءات نصف نهائي أولمبياد باريس بين مصر وفرنسا، والمغرب ضد إسبانيا.

منافسات كرة القدم "دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024":

المغرب ضد إسبانيا.. السابعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 1.

مصر ضد فرنسا.. العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. بي إن سبورت 2.

الزمالك ضد إنبي.. التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة ومكة المكرمة.. أون تايم سبورت 1.