شكرا لقرائتكم خبر عن عامر حسين يحهز تصورين بشكل الدوري في الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز عامر حسين عضو اتحاد الكرة والمشرف على إدارة المسابقات برابطة الأندية تصورين لشكل الدوري في الموسم المقبل 2024 – 2025 ، حيث يتضمن تصور للدوري بشكله المعتاد بنظام المجموعة الواحدة من دورين ، والتصور الثاني الخاص بإقامة دوري من دور واحد.

من المقرر أن يسلم عامر حسين التصور الخاص ببطولة الدوري لرابطة الأندية لعرضه على الأندية في اجتماع سيتم تحديد موعده خلال الأيام المقبلة.

يفاضل اتحاد الكرة، بين 3 مواعيد لإقامة مباريات السوبر المصرى الرباعى والذى يقام بمشاركة بطل الدورى المصرى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، بجانب فريق رابع يتم توجيه الدعوة له من الجانب الإماراتى مستضيف البطولة.

ويفاضل اتحاد الكرة بين 3 مواعيد للسوبر، وهى الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل، أوالفترة من 18 حتى 21 أكتوبر المقبل، أو فى ديسمبر المقبل.

وتنص لائحة السوبر الرباعى المقرر إقامتها بالإمارات على مشاركة بطل الدورى وبطل الكأس وبطل كأس الرابطة، على أن يختار الجانب الإماراتى مستضيف البطولة الفريق الرابع.