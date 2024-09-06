الفلسطيني محمود وادي يعلن انتهاء عقده مع بيراميدز

أعلن الفلسطيني محمود وادي مهاجم فريق بيراميدز انتهاء عقده مع الفريق السماوي بعد نهاية الموسم الماضي، ما يعني أنه أصبح لاعباً حرا يحق له التوقيع لأي ناد مجاناً.

وكتب محمود وادي عبر حسابه على انستجرام، "انتهاء عقدي مع نادي بيراميدز بشكل رسمي لأصبح لاعباً حرا، شكراً نادي بيراميدز ونسأل الله التوفيق في وجهتنا القادمة".

وكان محمود وادي قد أُعير إلى المقاولون العرب في بداية الموسم الماضي، قبل أن يعود إلى بيراميدز بعد انتهاء مدة الإعارة وهبوط المقاولون إلى دوري المحترفين.

وضرب بيراميدز موعداً مع الجيش الوطني الرواندي في الدور التمهيدي الثاني بدوري أبطال أفريقيا يوم 14 سبتمبر الجاري.