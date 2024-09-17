شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يطالب الأهلى بتغيير الإعلانات خلال مراسم التتويج بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طلب مسئولو الاتحاد الأفريقي لكرة القدم – كاف – من النادي الأهلي تغيير الإعلانات الخاصة ببطولة دوري أبطال أفريقيا عقب انتهاء مباراتهم أمام جورماهيا الكينى، وذلك خلال تسليم درع الدوري المصري.

تلقى النادي الأهلي خطابًا من الاتحاد الإفريقي «كاف»، يخطره فيه بموافقته على تسليم درع الدوري عقب مباراة العودة أمام فريق جورماهيا الكيني المقرر لها يوم السبت المقبل 21 سبتمبر الجاري في بطولة دوري أبطال إفريقيا والمقرر إقامتها باستاد القاهرة.

جاءت موافقة «كاف» بعدما تقدم الأهلي بطلب للاتحاد الإفريقي يطلب فيه تسليم درع الدوري؛ رغبةً في الاحتفال به مع الجماهير التي سوف تحضر المباراة.

افتتح الأهلي مشوار الدفاع عن لقبه في دوري أبطال أفريقيا بفوز عريض على جورماهيا الكيني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب نيايو الوطني.