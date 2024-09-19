شكرا لقرائتكم خبر عن 30 أكتوبر موعد انطلاق الدورى المصرى وختام البطولة 6 يونيو 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق بطولة الدورى المصرى الممتاز موسم 2024 – 2025 يوم 30 أكتوبر المقبل عقب إتفاق الأندية على ختام البطولة يوم 6 يونيو.

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة نظام بطولة الدورى المصرى الممتاز لموسم 2024 – 2025 عقب الاجتماع مع الأندية بمشروع الهدف.

وجاء نظام بطولة الدورى كالتالى إقامة مباريات الدور الأول على شكلة الطبيعى ثم مباريات الدور الثانى تقسم الى مجموعتين حيث يتنافس أول 9 فرق على اللقب والـ9 الفريق الباقيين للتنافس على الهبوط وهبوط فريقين فقط لدورى المحترفين.

وقررت رابطة الأندية المصرية التعاقد مع شركة ألمانية مسئولة عن تنظيم بطولات الويفا والدوري الألماني والإماراتي والتركي لتبدأ عملها فى الدوري المصري مع بداية الموسم الجديد، خلال الاجتماع الذي يعقد اليوم بحضور ممثلي أندية الدوري المصري الممتاز لاختيار شكل الدوري في الموسم الجديد.

وتوافد مندوبو أندية الدوري المصري الممتاز على حضور اجتماع رابطة الأندية مع أندية الدوري المصري الممتاز، من أجل الاستقرار على شكل الدوري في الموسم الجديد، حيث يقام الاجتماع بمقر مشروع الهدف في مدينة 6 أكتوبر.

وتواجد فى الاجتماع جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وأحمد دياب وثروت سويلم وخالد رفعت وشريف صالح ممثلين لرابطة الأندية، بالإضافة إلى مندوبي أندية الدوري المصري الممتاز الذين توافدوا على مقر مشروع الهدف لحضور الاجتماع، كما تواجد محمد يحيي رئيس الشركة المتحدة للرياضة وسيف الوزيرى نائب رئيس الشركة المتحدة للرياضة.