الامارات | اتفاقية شراكة بين رابطة المحترفين و«تيك توك»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية ومنصة «تيك توك»، توقيع اتفاقية شراكة لموسمي (2025-2024) و(2025-2026)، لتكون المنصّة بدورها شريكاً رسمياً للرابطة.

وفق بيان صادر عن الرابطة «ستقدّم المنصة التي بات لها دور مهم ومتصاعد في قطاع الرياضة، عدداً من الخدمات الرقمية المميّزة للحسابات الرسمية لرابطة المحترفين الإماراتية خلال الموسم، لنشر المحتوى المتعلق بالرابطة من أجل الوصول لكل فئات المجتمع التي تضمها المنصة التي تملك حضوراً رياضياً قوياً، وأصبحت المصدر المفضل الجديد لكل ما يتعلق بالرياضة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وعبّر مدير إدارة الدعم المؤسسي برابطة المحترفين، مصعب المرزوقي عن سعادته بهذه الشراكة مع المنصة، مؤكداً بأنها تأتي ضمن مسار استقطاب شراكات جديدة تعود بالنفع على تطوير الكرة الإماراتية، وبما يتلاءم مع الخطة الاستراتيجية للرابطة 2020-2030.

من جانبه، قال مدير الشراكات لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في «تيك توك»، محمد حرب: «نتطلع من خلال شراكتنا مع رابطة المحترفين الإماراتية إلى تقديم مميزات ومحتوى رائع لجماهير الكرة الإماراتية».