شكرا لقرائتكم خبر عن طاهر محمد يسجل الثنائية الثانية له بقميص الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح طاهر محمد طاهر لاعب النادى الأهلى، فى تسجيل هدفين فى مواجهة فريقه أمام سيراميكا المقامة حاليا على استاد محمد بن زايد، فى إطار منافسات نصف نهائى كأس السوبر المحلى المقامة فى الإمارات.

وافتتح طاهر محمد طاهر أهداف الأهلى بعد مرور 11 ثانية ليكون الهدف الأسرع فى تاريخ بطولة السوبر وأضاف الهدف الثانى للأهلى فى الدقيقة 54.

الثنائية الثانية مع الأهلى.

وتعد هذه الثنائية هى الثانية لطاهر محمد طاهر بقميص الأهلى خلال مسيرته، حيث سبق أن سجل هدفين للأهلى فى شباك ناديه السابق المقاولون العرب فى بطولة الدورى الموسم الماضى.

وخاض طاهر محمد طاهر 155 مباراة حتى الآن بقميص الأهلى سجل خلالها 19 هدفا وصنع 17 هدفا لزملائه فى جميع البطولات التى شارك فيها.

وجاء تشكيل الأهلي لمباراة سيراميكا:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.

خط الدفاع: عمر كمال ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ويحيى عطية الله.

خط الوسط: أكرم توفيق وكريم نيدفيد ومحمد مجدي أفشة.

خط الهجوم: إمام عاشور وطاهر محمد طاهر وبيرسي تاو.

وتواجد على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي ويوسف أيمن ومحمود كهربا ووسام أبو علي ورضا سليم ومروان عطية وحسين الشحات وعمرو السولية وأحمد نبيل كوكا.



بينما جاء تشكيل سيراميكا كالتالي:

حراسة المرمى: محمد بسام.

خط الدفاع: عبد الرحمن بودي - رجب نبيل - احمد بيكهام - عبد الله مجدي.

خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - احمد بلحاج - احمد القندوسي - إسلام عيسى.

خط الهجوم: فجري لاكي.



وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: محمد كوكو - سعد سمير - احمد هاني - إبراهيم محمد - جاستيس آرثر - محمد صادق - عمرو قلاوة - أيمن موكا - مروان عثمان.