شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يطلب تقريراً عن مصابي الزمالك قبل مباراة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

طلب البرتغالى جوزيه جوميز ، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تقريراً شاملاً عن ملف المصابين في القلعة البيضاء قبل مباراة المصري البورسعيدي، المقرر لها 23 نوفمبر الجاري ضمن منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز "دوري nile".

واقترب ثنائي الزمالك أحمد مصطفى زيزو ومحمد حمدي من إنهاء برنامجهما التأهيلي المخصص من قبل الجهاز الطبي للفريق، حيث يعاني "زيزو" من مزق من الدرجة الأولى في العضلة الخلفية، فى حين يشكو محمد حمدي من إصابة عبارة عن جزع في الرباط الخارجي للركبة، فضلاً عن إصابة محمد شحاتة بمزق في العضلة الضامة خلال تواجده في صفوف المنتخب الوطني.

ويعقد البرتغالى جوزيه جوميز جلسة مع معاونيه عقب العودة من ليبيا لمناقشة ترتيبات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها الاستعداد لمواجهة المصري البورسعيدي.

ويواجه فريق الزمالك نظيره المصري البورسعيدى فى الثامنة مساء السبت 23 نوفمبر الجاري باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمسابقة الدوري المصري.