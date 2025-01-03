شكرا لقرائتكم خبر عن محمد حمدى ذكى يواصل الغياب عن غزل المحلة أمام سبورتنج بسبب الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

يواصل محمد حمدى ذكى، مهاجم فريق غزل المحلة، الغياب عن الفريق في مواجهة سبورتنج ضمن مباريات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر بسبب الإصابة.

ويعانى محمد حمدى ذكى من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية ويخضع حاليا الى التأهيل تحت إشراف طبيب الفريق استعدادا للعودة الى المشاركة في التدريبات الجماعية والمباريات.

ويستضيف فريق غزل المحلة نظيره سبورتينج يوم الأحد المقبل ضمن مباريات دور الـ32 من عمر مسابقة كأس مصر، والتي سوف تقام على استاد المحلة في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا.

ويسعى الجهاز الفني لفريق غزل المحلة من تحقيق نتيجة إيجابية أمام فريق سبورتنيج وعودة الفريق الانتصارات مرة أخرى عقب الخسارة أمام البنك الأهلى في الجولة الماضية من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".