شكرا لقرائتكم خبر عن طرد مباشر لـ أحمد توفيق أمام الأهلي بعد اللجوء للفار فى الدقيقة 41 والان مع تفاصيل الخبر

استدعى محمود عاشور حكم الفار محمود البنا حكم الساحة في مباراة الأهلي وبيراميدز بداعي وجود حالة طرد على أحمد توفيق لاعب الفريق السماوي فى الدقيقة 40 من عمر المباراة التي تجمعهما باستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر مسابقة الدوري المصري، بسبب وجود خشونة من لاعب بيراميدز تجاه كريم الدبيس لاعب الأهلي.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي: محمد الشناوي في حراسة المرمى، محمد هاني ، رامي ربيعة ، ياسر إبراهيم ، مصطفى العش في خط الدفاع، مروان عطية ، كريم نيدفيد ، أكرم توفيق في الوسط، إمام عاشور وكريم الدبيس وحسين الشحات في الهجوم.

فيما تواجد على دكة البدلاء:، كلاً من : عمر كمال وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعمر الساعي ومصطفى أبو الخير ومصطفى شوبير ومحمد عبد الله وحمزة عبد الكريم.

بينما جاء تشكيل بيراميدز كالتالي: أحمد الشناوي في حراسة المرمى، علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - أحمد توفيق في خط الدفاع، بلاتي توريه - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة في الوسط، مصطفى فتحي - إبراهيم عادل - فيستون ماييلي في الهجوم.

فيما تواجد على مقاعد البدلاء كلا من، شريف إكرامي - محمود مرعي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - كريم حافظ - صديق إيجولا - يوسف أوباما - طارق علاء - محمد الشيبي.