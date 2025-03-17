شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر منسى يقترب من المشاركة فى تدريبات الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 16 مارس 2025 10:44 م

اقترب ناصر منسى لاعب فريق الزمالك من المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق، وذلك بعد خضوعه للبرنامج العلاجى المخصص له، فى ظل الإصابة التى يعانى منها بالعضلة الخلفية.

ومن المتوقع أن يشارك ناصر منسى فى تدريب الفريق غدا الإثنين، فى إطار استعداد الفريق لخوض مباراة الجونة بكأس عاصمة مصر المقرر لها الأربعاء

وغاب ناصر منسى عن مباريات الفريق أمام مودرن سبورت والأهلى وسموحة، بسبب الإصابة التى يعانى منها.

وتقام بطولة كأس رابطة الأندية المحترفة للمرة الرابعة في تاريخها، وتم تقسيم الفرق المشاركة إلى 4 مجموعات بواقع مجموعتين تضم 5 فرق لكل واحدة ومجموعتين تضم 4 فرق.

وتعتمد البطولة في مرحلتها الأولى على نظام المجموعات، قبل أن تبدأ مرحلة الأدوار الإقصائية اعتبارًا من دور ربع النهائي، على أن تختتم المنافسات في 14 يونيو 2025.