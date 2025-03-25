شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفي محمد يعود للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام سيراليون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي للتشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام سيراليون الليلة في الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026، بعدما غاب التشكيل الأساسي في مباراة إثيوبيا الأخيرة في الجولة الخامسة بالتصفيات.

كان أسامة فيصل مهاجم البنك الأهلي شارك أساسيا في المباراة الاخيرة وفاز الفراعنة بهدفين نظيفين سجلهما محمد صلاح وزيزو.

ويسعى منتخب مصر لتحقيق فوزه الثاني على التوالي والخامس بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026 ’ عندما يستضيف نظيره السيراليوني في التاسعة مساء اليوم (الثلاثاء) بصافرة الحكم أحمد هيرالال امتياز من موريشيوس ضمن منافسات الجولة السادسة بالمجموعة الأولى التي يتربع في صدارتها برصيد 13 نقطة.

وحشد حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر كل أسلحته لتحقيق الهدف المنشود وعلى رأسهم بالطبع ثنائي الدوري الإنجليزي المتألق عمر مرموش ومحمد صلاح الذي وقع هدفه الشخصي السادس في لقاء إثيوبيا الماضي وتربع في صدارة هدافي التصفيات ’ كما صنع الهدف الثاني لزميله أحمد مصطفى "زيزو" وبات أفضل صناع الأهداف مع المنتخب برصيد ثلاثة تمريرات حاسمة.