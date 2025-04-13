شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: الإصابات تؤكد وجود مشكلة فى الحمل التدريبى بالنادي الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامي أحمد شوبير أن كثرة إصابات لاعبي الأهلي العضلية خلال الفترة الأخيرة مؤشر واضح على وجود مشكلة فى الحمل التدريبي للاعبي الفريق، خاصة بعد الإصابة الأخيرة التي تعرض لها يحيى عطية الله لاعب الأهلي خلال مشاركته في المباراة الماضية أمام بيراميدز، والتي انتهت بالتعادل بين الفريقين بهدف لكل منهما.

وأضاف شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم، "لم نشعر بالأمس بوجود الأهلي فى الملعب، عكس بيراميدز الذي فاجأ الجميع بالدفع بمهاجمين هما مروان حمدي وصديق إيجولا بعد طرد مهند لاشين".

وأشار شوبير إلى أن التغييرات كانت خاطئة فى الأهلي، وإمام عاشور اللاعب الوحيد الذي تألق، موضحا أن قراءة المباريات ليست كيميا وكنت طالبت بعدم مهاجمة كولر عقب مباراتي الهلال، لكن أيضاً قلت إن مباراة بيراميدز ستكون كاشفة، والإصابات تؤكد وجود مشكلة فى الحمل التدريبي بالنادي الأهلي.

وتعادل الأهلي مع بيراميدز في مباراة الجولة الثانية من مباريات حسم الدوري، بهدف لكل فريق، حيث رفع بيراميدز رصيده إلى 44 نقطة مبتعداً بصدارة جدول الترتيب، ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 40 في المركز الثاني، ويتبقى لكل فريق 6 مباريات.