الاتحاد السكندرى يواجه الفتح الرباط المغربى ببطولة BAL للسلة

الأحد، 13 أبريل 2025 11:18 ص

يلتقى الفريق الأول لكرة السلة بنادى الاتحاد السكندرى مع الفتح الرباط المغربى، فى الثامنة من مساء اليوم الأحد، فى الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات نهائيات الدورى الأفريقى لكرة السلة BAL والذى يقام بالمغرب.

ويقع الاتحاد السكندرى فى المجموعة التى تضم كلا من: الفتح الرباطى المغربى، استاد مالى، وريفرز هوبرز النيجيرى.

وحقق الاتحاد السكندرى العلامة الكاملة فى المباريات التى خاضها وتصدر مجموعته فى البطولة ، ونجح فى حجز تأهله للنهائيات الافريقية المقرر إقامتها الفترة المقبلة.

وينص نظام البطولة على تأهل الفريق صاحب المركز الأول والثاني من كل مجموعة، بالإضافة إلى أفضل فريقين فى المركز الثالث.