شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد خدمات حارسه كمال السيد أمام الاتحاد بكأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعاد فريق الإسماعيلى بقيادة تامر مصطفى، خدمات كمال السيد حارس مرمى الدراويش أمام الاتحاد السكندرى، المقرر لها السابعة مساء الأربعاء المقبل، فى إطار منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وغاب كمال السيد عن قائمة الإسماعيلى أمام الاتحاد السكندرى التى انتهت بالتعادل السلبى فى الجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط من بطولة الدورى.

وشارك كمال السيد، فى تدريبات الإسماعيلى، بشكل طبيعى ليعلن جاهزيته لمباراة الاتحاد، فى انتظار قرار تامر مصطفى مدرب الفريق، سواء بضمه للقائمة أو استبعاده فنيا.

ويعكف تامر مصطفى، المدير الفني للنادى الإسماعيلى، على علاج العقم الهجومى الذى أصاب الدراويش في مباراة الاتحاد السكندري الأخيرة بالجولة الثانية من مرحلة تفادى الهبوط بالدوري المصري، والتي انتهت بالتعادل السلبى.

وشهدت هذه المباراة ضياع فرص بالجملة من الدراويش لتكلف الفريق الأصفر خسارة نقطتين مؤثرين في صراع النجاة من الهبوط.

ويرغب تامر مصطفى في معالجة العقم الهجومى قبل مواجهة الاتحاد السكندري المقرر لها السابعة مساء الثلاثاء المقبل باستاد هيئة قناة السويس، ضمن منافسات الجولة الخامسة لبطولة كأس عاصمة مصر.

وتولى تامر مصطفى مهمة تدريب الدراويش، ونجح في تحقيق الفوز على طلائع الجيش في الدورى بهدف نظيف في أول مباراة تحت قيادته، ثم التعادل بهدفين لمثلهما أمام بيراميدز في كأس عاصمة مصر في ثانى مواجهاته والتعادل السلبى مع الاتحاد السكندري بالدوري في ثالث مبارياته.