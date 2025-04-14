شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد مباريات منتخب مصر تحت 20 عاما فى كأس أمم أفريقيا للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المنتخب المصري تحت 20 عامًا مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب، التي تستضيفها مصر في الفترة من 27 أبريل حتى 18 مايو المقبل، بمشاركة نخبة من أقوى المنتخبات في القارة.

وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة عن مواعيد مباريات المنتخب الوطني في دور المجموعات، حيث يلعب شباب الفراعنة ضمن مجموعة قوية تضم جنوب أفريقيا وسيراليون وزامبيا وتنزانيا.

ويخوض منتخب مصر أولى مواجهاته أمام منتخب جنوب أفريقيا يوم 27 أبريل، في لقاء مرتقب يسعى خلاله الفريق لتحقيق انطلاقة قوية وحصد أول ثلاث نقاط في البطولة.

وفي المباراة الثانية، يلتقي المنتخب المصري مع منتخب سيراليون يوم 30 أبريل، وهي مواجهة حاسمة، في إطار تعزيز فرص الفريق في التأهل إلى الأدوار الإقصائية.

ويواصل الفراعنة مشوارهم في المجموعة بمواجهة قوية أمام منتخب زامبيا يوم 3 مايو، قبل أن يختتموا مباريات الدور الأول بلقاء منتخب تنزانيا يوم 9 مايو.

ويأمل الجهاز الفني للمنتخب بقيادة الكابتن محمود جابر في تقديم أداء مشرف يعكس تطور الكرة المصرية على مستوى الفئات العمرية، واستغلال عاملي الأرض والجمهور للوصول إلى أبعد نقطة ممكنة في البطولة، والمنافسة على اللقب القاري.

البطولة تمثل أيضًا فرصة ذهبية لاكتشاف مواهب جديدة قد يكون لها دور مستقبلي في صفوف المنتخب الأول، خاصة في ظل المتابعة الكبيرة من جانب الأندية المصرية والأجهزة الفنية.