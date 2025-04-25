شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم ثانى جولات ربع نهائى دورى سوبر السلة والان مع تفاصيل الخبر

تقام اليوم الجمعة، مباريات الجولة الثانية من دور ربع نهائي دورى سوبر السلة رجال، والتي تقام بنظام best of 5 ، حيث يلتقى الأهلى مع هليوبوليس، والزمالك مع الاتصالات، بينما يلتقى الاتحاد السكندرى مع سموحة وسبورتنج مع الجزيرة.

ووفقا لنظام البطولة فيلتقى كل فريقين في 5 مواجهات، والفريق الفائز في أكثر عدد مباريات يصعد للدور التالى، ويصعد لنصف النهائى الفريق الفائز فى 3 مباريات دون استكمال باقى المباريات.

ومن المقرر أن تقام المباريات أيام 24 ، 25، 28، 29 أبريل، و3 مايو .

ويتصدر الاتحاد السكندرى جدول ترتيب دورى السلة فى الدور الاول برصيد 25 نقطة، بينما يليه الأهلى بنفس الرصيد ثم الزمالك فى المركز الثالث، وتساوت الفرق الثلاث في عدد النقاط، وتم الاحتكام إلى المواجهات المباشرة والتي حسمت الترتيب.