موعد مباراتى نهائي دورى أبطال أفريقيا بين بيرامدز وصن داونز

القاهرة - سامية سيد - ضرب فريق بيراميدز موعدا مع صن داونز فى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على استاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي.

ويلتقى فريق بيراميدز مع صن داونز فى ذهاب نهائى دورى أبطال أفريقيا السبت 24 مايو المقبل فى جنوب أفريقيا، على أن تكون مباراة الإياب الأحد 1 يونيو المقبل على استاد 30 يونيو فى مصر.

وسيكون موعد نهائى كأس الكونفدرالية الأفريقية 2024-25 من مباراتين أيضًا وستقام مباراة الذهاب يوم السبت 17 مايو 2025؛ وستقام مباراة الإياب يوم الأحد 25 مايو 2025.

تأهل فريق بيراميدز إلى نهائي دوري أبطال أفريقيا، بعد فوزه المثير على حساب ضيفه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقى، بثلاثية مقابل هدفين، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، الجمعة، على ستاد الدفاع الجوي، في إياب نصف النهائي، ليضرب موعدا مع صن داونز المتأهل على حساب الأهلي.

وكانت مباراة الذهاب انتهت في جنوب إفريقيا بالتعادل السلبي، ما جعل فوز الفريق السماوي يضمن له التأهل لنهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه بمجموع المباراتين 3-2.

وفى المقابل، ودع النادى الأهلى بطولة دورى أبطال أفريقيا بعد التعادل الإيجابى بهدف لمثله أمام صن داونز، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة الدولى في إياب دور نصف النهائي، ليخرج بسبب قاعدة الهدف خارج الديار.

أصبح النادى الأهلى خارج نهائي دورى أبطال أفريقيا لأول مرة بعد 5 سنوات من التواجد في نهائي البطولة، حيث تواجد الأهلى في النهائي آخر 5 نسخ جاءت كالتالى..

2020 الأهلى والزمالك "حقق اللقب"

2021 الأهلى وكايزر تشيفيز "حقق اللقب"

2022 الأهلى والوداد "خسر اللقب"

2023 الأهلى والوداد "حقق اللقب"

2024 الأهلى والترجى "حقق اللقب"

2025.. الخروج من نصف النهائى