رسميا.. محمد يوسف مديرا رياضيا للأهلي والنحاس قائما بأعمال المدير الفني

قرر النادي الأهلي تعيين محمد يوسف، مديرًا رياضيًا، وعماد النحاس مدربًا عامًا وقائمًا بأعمال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، ومحمد شوقي مدربًا. واستمرار ميشيل يانكون مدربًا لحراس المرمى، وذلك لحين التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة القادمة.

ووجه النادي الأهلي الشكر للسويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، عن الجهود الكبيرة التي بذلها منذ توليه المسئولية، وحقق بخبراته مع منظومة العمل العديد من البطولات المحلية والقارية.

ويؤكد النادي الأهلي، في بيان رسمي، اعتزازه بما قدمه المدير الفني ويُثمّن عطاءه، خاصة أنه بذل كل ما يستطيع مع أفراد جهازه المعاون الذين يستحقون الشكر أيضًا.

ونظرًا للظروف الطارئة وفي ضوء العلاقة المتميزة التي ترجمتها مواقف عديدة سابقة يجري حاليًّا التفاوض مع مارسيل كولر، لإنهاء التعاقد بالتراضي وبالشكل الذي يليق بالنادي ومدربه.

كما وافق النادي الاهلى على قبول الاعتذار الذي تقدم به سامي قمصان، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، عن عدم الاستمرار فى عمله، ووجه له الشكر عما قدمه من جهد كبير، وعطاء لا محدود طوال سنوات عديدة كان خلالها نموذجًا في الالتزام والإخلاص، والحرص على مصلحة الأهلي في كل المواقف.

كما أعلن النادي الأهلى قبول الاعتذار الذي تقدم به المدير الرياضي بالنادى عن عدم استكمال مهمته، موجهًا له الشكر والتقدير على الجهد الكبير الذي بذله منذ توليه المسئولية.

وودّع الأهلي دوري أبطال أفريقيا من الدور نصف نهائي البطولة بالتعادل 1-1 مساء الجمعة بالقاهرة فى لقاء الإياب، بعدما انتهت مباراة الذهاب في جنوب أفريقيا بالتعادل السلبي.

ويستعد الأهلي لمباراة بتروجت المقرر لها الثامنة مساء الأربعاء المقبل بالجولة الثالثة لمرحلة حسم بطولة الدوري الممتاز