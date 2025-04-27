شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يهزم سبورتنج 28 - 23 ويتأهل إلى نهائي كأس مصر لسيدات اليد والان مع تفاصيل الخبر

الأحد، 27 أبريل 2025 05:52 م

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي على سبورتنج بنتيجة 28-23 في نصف نهائي كأس مصر للموسم المحلي 2024-2025 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، ليتأهل إلى النهائي.

وينتظر فريق الأهلي الفائز من لقاء سموحة مع الشمس لمواجهته في النهائي غدا الإثنين.

فاز فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي مؤخرا علي نظيره الزمالك بنتيجة 31-18في إطار ختام الدورة المجمعة الثانية بنهائي دوري عمومي السيدات للموسم المحلي 2024-2025 علي صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وحسم فريق سيدات كرة اليد بالنادي الأهلي اللقب بالفوز على الشمس بنتيجة30-18 ضمن منافسات الدورة المجمعة الثانية ليحسم اللقب في الجولة قبل الأخيرة للمرة الثالثة علي التوالي والـ 45 فى تاريخه.