خماسية الأهلي فى الحدود على مائدة أنيس بوجلبان بالمصري

يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، على مراجعة المباريات السابقة للنادي الأهلي في الدوري، وآخرها مواجهة حرس الحدود، التي انتهت بفوز كتيبة عماد النحاس بخماسية نظيفة، وذلك لتحديد أهم نقاط القوة والضعف لدى الفريق الأحمر قبل اللقاء المرتقب ووضع خطة مناسبة للمباراة.

ويواصل فريق الكرة الأول بالنادي المصري تدريباته باستاد الكلية الحربية استعدادا لمباراته بالجولة الرابعة من مباريات حسم الدوري، والتي تجمعه بفريق الأهلي فى الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

وكان التونسي أنيس بوجلبان، المدير الفني للمصري، قرر منح لاعبيه راحة سلبية ليوم واحد عقب نهاية مباراة الفريق بالجولة الثالثة من المرحلة الثانية لدوري نايل والتي جمعت بين المصري والزمالك وانتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وفى ذات السياق، تأكد غياب الجزائري عبد الرحيم دغموم لاعب خط وسط الفريق الأول للكرة بالنادي المصري عن مباراة الفريق المقبلة بالجولة الرابعة من المرحلة الثانية للدوري والتي تجمعه بالأهلي في الثامنة مساء الخميس المقبل باستاد برج العرب.

جاء ذلك بعد حصول اللاعب على الإنذار الثالث خلال مباراة فريقه أمام الزمالك والتي انتهت بالتعادل السلبي بدون أهداف.

وتعادل الزمالك مع المصرى البورسعيدي سلبياً فى المباراة التى جمعتهما مساء الخميس الماضي على استاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل المصري المركز الرابع برصيد 35 نقطة، ويقع المصري في مجموعة الأندية المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود.