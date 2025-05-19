شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة من العيار الثقيل.. موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر والان مع تفاصيل الخبر

مباراة من العيار الثقيل تنتظر عشاق الكرة المصرية بين الزمالك وبيراميدز فى نهائي كأس مصر لموسم "2024-2025"، بعدما استطاع الزمالك العبور إلى نهائي كأس مصر على حساب سيراميكا بنتيجة 2-1.

افتتح عبدالله السعيد التسجيل للزمالك من ضربة جزاء ثم تعادل أيمن موكا لسيراميكا ، قبل أن يخطف زيزو تذكرة النهائي في الدقيقة 90.

وكان بيراميدز تخطى عقبة البنك الأهلي برباعية نظيفة، ليتأهل إلى نهائي كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

مباراة نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز تقام يوم 5 يونيو المقبل فى الثامنة مساءً باستاد القاهرة الدولى.

ويخوض بيراميدز مباراة ذهاب دوري أبطال أفريقيا ضد صن داونز يوم 24 مايو الجارى.

وتأتي هذه المواجهة المنتظرة فى ظل ترقب جماهيري كبير، حيث يسعى الزمالك للتتويج بلقب جديد، بينما يأمل بيراميدز في حصد ثانى بطولة لكأس مصر في تاريخه.

ويسعى الزمالك للحفاظ على آماله بعدم الخروج من موسم خالي الوفاض بعد وداع بطولتي الكونفدرالية الأفريقية وكأس الرابطة المحلية، وابتعاده عن المنافسة على درع الدوري المصري الممتاز.

صدام متجدد بين الزمالك وبيراميدز

ويأتي النهائي المنتظر ليعيد إلى الأذهان المواجهة الشهيرة بين الفريقين في نهائي نسخة 2018–2019، والتي حسمها الزمالك بثلاثية نظيفة، وهو ما يمنح المباراة طابعًا ثأريًا لبيراميدز الذي يحمل لقب النسخة الماضية ويطمح للاحتفاظ بالكأس.

طريق الزمالك وبيراميدز لنهائى كأس مصر

بلغ الزمالك النهائي بعد سلسلة انتصارات حاسمة، بدأها بالفوز على أبو قير للأسمدة (2-0)، ثم التفوق على مودرن سبورت (2-1)، وتخطي سموحة (4-2)، قبل أن يحسم مواجهة سيراميكا فى نصف النهائي (2-1).

ويحمل "الفارس الأبيض" الرقم القياسي في التتويج بلقب الكأس برصيد 28 لقبًا، ويأمل في إضافة اللقب الـ29 إلى خزائنه.

أما بيراميدز، الذي يسعى لتأكيد هيمنته على البطولة، فقد بدأ مشواره بانتصار كبير على المنصورة (3-0)، تلاه فوز على المقاولون العرب (2-0)، ثم إنبي (2-1)، قبل أن يحقق فوزًا عريضًا على البنك الأهلي (4-0) في نصف النهائي.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.