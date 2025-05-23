شكرا لقرائتكم خبر عن النحاس يدرس استبعاد إمام عاشور من ودية الأهلى اليوم بسبب الوعكة الصحية والان مع تفاصيل الخبر

يدرس عماد النحاس المدير الفنى المؤقت للنادى الأهلى استبعاد إمام عاشور لاعب خط وسط الفريق من المشاركة فى المباراة الودية التى تقام على استاد مختار التتش اليوم بسبب الوعكة الصحية التى عانى منها اللاعب فى الأيام الأخيرة.

ونشر إمام عاشور صورة له من داخل أحد المستشفيات عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وعلق عليها: "الحمد لله على كل شيء"، دون الكشف عن أي تفاصيل.

يستعد النادي الأهلي لمواجهة فاركو فى الثامنة مساء الأربعاء المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الأخيرة من الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان إمام عاشور قد ساهم في فوز الأهلي بمباراته الأخيرة أمام البنك الأهلي والتي انتهت بنتيجة 2-1، بتسجيله الهدف الأول من تصويبة صاروخية من خارج منطقة الجزاء.

تحقيق الأهلي الفوز في مباراة فاركو، سيحسم تتويجه بلقب بطولة الدوري المصري بشكل رسمي دون النظر إلى نتيجة مباراة منافسة بيراميدز أمام سيراميكا في نفس الجولة.

ويرغب عماد النحاس، المدير الفني المؤقت لـ النادي الأهلي، في دراسة فريق فاركو جيداً من أجل التغلب عليه وحصد النقاط الثلاث لحسم التتويج ببطولة الدوري، في ظل المنافسة الشرسة مع بيراميدز.