عبد الله السعيد خارج مواجهة الزمالك وبتروجت فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - يغيب عبد الله السعيد لاعب وسط فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، عن مواجهة فريقه أمام بتروجت المقرر لها فى الثامنة مساء غد السبت باستاد الكلية الحربية، فى ثامن جولات المرحلة الثانية (مجموعة حسم اللقب) من عمر الدوري المصري الممتاز، المقام هذا الموسم بشكل استثنائي.

ويعانى عبد الله السعيد من آلام أسفل الظهر، أدت لغيابه عن معسكر الفريق الذى أقيم فى الإسماعيلية، كما يواصل اللاعب التأهيل فى الفترة الحالية على أمل الجاهزية قبل مواجهة بيراميدز فى نهائى كأس مصر المقرر لها يوم 5 من الشهر المقبل.

وكانت لجنة التخطيط بنادى الزمالك قدمت العرض الأخير لـ عبد الله السعيد، وذلك بعد تعقد الملف خلال الساعات الماضية لتمسك اللاعب بطلباته المادية وعدم موافقته على بعض بنود العقد الجديد.

وكشف مصدر مقرب من لجنة التخطيط أن الباب لم يغلق في وجه عبد الله السعيد، رغم وجود بعض الخلافات، موضحاً أن مسئولى القلعة البيضاء ينتظرون رد اللاعب على العرض الأخير الذى قُدم له خلال الساعات الماضية من أجل إسدال الستار على هذا الملف.

ويرغب السعيد في تجديد عقده مع نادى الزمالك لمدة موسمين مقابل 80 مليون جنيه، في الوقت الذي ترى فيه إدارة نادى الزمالك تجديد العقد لمدة موسم واحد مقابل 35 مليون جنيه، على أن يكون الموسم الثاني باتفاق الطرفين حسب الحالة الفنية والبدنية للاعب.

كما ترى إدارة نادى الزمالك ضرورة وضع بنود فى العقد خاصة بنسبة المشاركة والبطولات التى يحصل عليها مع القلعة البيضاء، فضلاً عن تسجيله الأهداف، إلا أن اللاعب أبدى اعتراضه على بعض البنود وهو ما عقد الاتفاقات خلال الساعات الماضية.