أحمد عيد عبدالملك يعتذر عن عدم الاستمرار فى تدريب حرس الحدود

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق حرس الحدود، عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، الاعتذار عن عدم الاستمرار في قيادة الفريق الفترة المقبلة.

جاء نص الاعتذار كالتالى، "شكراً لنادي حرس الحدود على الفترة القصيرة اللي اشتغلنا فيها داخل النادي آخر 4 مباريات، وكنا نتمني استكمال المشوار داخل النادي اللي كنا جزء أصيل من إنجازاته لكن اختلاف وجهات النظر لا يفسد للود قضية وبالتوفيق للنادي فى القادم .. القادم لينا خير إن شاء الله".

وكان أحمد عيد عبدالملك تولى مهمة فريق حرس الحدود فى آخر 4 مباريات فقط بالدورى المصرى الممتاز خلفا للمدرب محمد يوسف الذى رحل وتولى المدير الرياضى بالنادى الأهلى.

وكان أحمد عيد عبدالملك المدير الفني لفريق حرس الحدود منح اللاعبين راحة سلبيه من التدريبات لمدة تتراوح من 15 الى 20 يوم عقب أنتهاء مباريات الموسم الحالي.

وحصد فريق حرس الحدود المركز التاسع بجدول ترتيب المجموعة الأولى "المنافسة على اللقب" لمسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى نايل برصيد 24 نقطة.