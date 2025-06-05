شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يبحث عن لقب محلى لأول مرة منذ 4 سنوات أمام بيراميدز الليلة والان مع تفاصيل الخبر

تتجه أنظار عشاق الكرة المصرية فى الثامنة ونصف مساء ،اليوم، الخميس صوب استاد القاهرة الدولى لمتابعة قمة الزمالك وبيراميدز فى نهائي بطولة كأس مصر،فى لقاء من المتوقع أن يحمل طابع الإثارة والندية بين الفريقين لرغبة كلاً منهما فى التتويج باللقب،ورفع شعار "ختامها مسك" للموسم الكروي.

والتقى الفريقان قبل 3 أسابيع في الجولة السادسة من مجموعة البطولة بالدوري، ونجح بيراميدز في الفوز بهدف نظيف سجله إبراهيم عادل.

الزمالك يسعى للعودة لمنصة التتويج بعد غياب 4 سنوات ، ويعود آخر لقب توج به الزمالك بكأس مصر إلى موسم 2020 - 2021 حين حقق الفوز على الأهلي بهدفين مقابل هدف وحيد. وتوج الزمالك بـ28 لقبا طوال تاريخه لكأس مصر، فيما خسر 14 مباراة نهائية ، أما بيراميدز فنجح في التتويج بلقب الكأس في محاولته الثالثة بعد خسارة نهائيين. خسر بيراميدز نهائي موسم 2018 - 2019 بثلاثية نظيفة أمام الزمالك، ثم خسر أمام الأهلي في نهائي موسم 2021–22. ولكن نجحت المحاولة الثالثة بتتويج بيراميدز ببطولة لأول مرة في تاريخه بعد الفوز على حساب زد في المباراة النهائية للموسم الماضي. يدخل بيراميدز المباراة مدفوعا بالتتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا لأول مرة في تاريخه. بيراميدز نجح في الفوز على حساب ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي بثلاثية مقابل هدفين في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. ويسعى بيراميدز للتتويج ببطولته الثانية هذا الموسم، والحفاظ على لقبه للعام الثاني على التوالي.

ويقود محمود بسيوني المباراة كحكم ساحة ويعاونه كل من سامي هلهل ويوسف البساطي، بينما يتواجد محمد يوسف كحكم رابع.

وأدار بسيوني مباراة الفريقين في الدور الأول والتي انتهت بفوز بيراميدز بثلاثة أهداف دون مقابل.

ويدخل بيراميدز المباراة من أجل الدفاع عن لقب الموسم الماضي ، وكان الزمالك قد سبق له التتويج بلقب كأس مصر 28 مرة أخرهم منذ عام 2021.

تنقل قناة أون سبورتس مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر، ويسبق اللقاء استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.