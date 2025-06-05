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انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

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انطلاق مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر

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القاهرة - سامية سيد - انطلقت منذ قليل مباراة الزمالك وبيراميدز فى نهائى كأس مصر باستاد القاهرة الدولى وهى النسخة رقم 93 من البطولة الأعرق فى مصر.

جاء  تشكيل الزمالك كالتالي:


حراسة المرمى : محمد صبحي.
خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.
خط الوسط : نبيل عماد دونجا – محمد شحاتة – عبد الله السعيد – سيف جعفر.
خط الهجوم : مصطفى شلبي – سيف الجزيرى.
ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد عواد ومحمود بنتايج وصلاح مصدق ومصطفى الزناري وناصر ماهر ومحمد السيد وأحمد عبد الرحيم"إيشو" ومحمود عبد الرازق " شيكابالا" وناصر منسي .


وجاء التشكيل على النحو التالي:


حراسة المرمى: أحمد الشناوي
خط الدفاع: محمد حمدي - أحمد سامي - محمود مرعي - محمد الشيبي
خط الوسط: بلاتي توريه - مهند لاشين - وليد الكرتي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل
خط الهجوم: مروان حمدى
ويتواجد على مقاعد البدلاء:
شريف إكرامي - علي جبر - أحمد توفيق - كريم حافظ - صديق إيجولا  - مصطفى فتحي - دودو الجباس - يوسف أوباما - عبد الرحمن مجدي.

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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