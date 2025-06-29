شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق فترة القيد الأولى لأندية محترفي اليد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

تنطلق اليوم، الأحد، فترة القيد الأولى لبدء تسجيل اللاعبين فى أندية المحترفين للموسم الجديد 2025- 2026، بينما تنطلق فترة القيد الثانية بدءاً من 3 أغسطس المقبل.

ومن المقرر أن تنطلق فترة القيد الأولى للأندية للاعبين القدامى أصحاب العقود السارية اليوم الأحد لكل من، الأهلى، الزمالك، سبورتنج، سموحة، والبنك الأهلى.

بينما يتم قيد أندية طلائع الجيش والزهور وهليوبوليس والقناة والجزيرة يوم 30 يونيو الجاري وأندية أصحاب الجياد والمعادى والطيران وطنطا يوم 1 يوليو المقبل وأخيرا الشمس والأوليمبى والعبور والترسانة يوم 2 يوليو المقبل.

ويقام الموسم الجديد بمشاركة 18 فريقا على مرحلتين، حيث يقام الدور الأول بنظام الدورى من دور واحد على أن تشهد المرحلة الثانية تقسيم الأندية إلى مجموعتين من الأول إلى الثامن لتحديد البطل ومن التاسع إلى 18 لتحديد الهبوط.