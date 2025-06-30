الامارات | كأس أوروبا للشباب «إنجليزي»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفظ منتخب إنجلترا بكأس أوروبا لكرة القدم تحت 21 عاماً بفوزه المثير على ألمانيا 3-2، بعد التمديد في المباراة النهائية في براتيسلافا، وتقدم المنتخب الإنجليزي بهدفين، لكن الألماني ردّ بالمثل، قبل أن يخوض المنتخبان وقتاً إضافياً، نجح فيه المنتخب الإنجليزي في إضافة الهدف الثالث.

وتقدمت إنجلترا مبكراً بوساطة لاعب ليفربول، هارفي إيليوت، بعد مرور خمس دقائق، رافعاً رصيده إلى خمسة أهداف في هذه البطولة، ثم أضاف أوماري هاتشينسون الثاني (25)، وقلّص نلسون فيبر الفارق آخر الشوط الأول، ونجح المنتخب الألماني في معادلة النتيجة بواسطة بول نيبل (61).

وحسم الاحتياطي جوناثان روي الفوز لإنجلترا في الوقت الإضافي.