شكرا لقرائتكم خبر عن الإسكندرية الأقرب لمعسكر الإسماعيلى استعدادا للموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث مسئولو نادى الإسماعيلى عن تلبية أولى مطالب الجزائرى ميلود حمدى المدير الفني الجديد، الذى طلب معسكرا خارج الإسماعيلية لتجهيز اللاعبين للموسم الجديد.

واستقر مسئولو الإسماعيلى على إقامة المعسكر في الإسكندرية في الأسبوع المقبل، من أجل منح المدرب فترة التعرف على اللاعبين ووضع خطة الموسم الجديد في انتظار فتح القيد.

ويعانى الإسماعيلى من عقوبة تأديبية من قبل الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" بسبب العديد من شكاوى اللاعبين وقيام النادى بقيد لاعب في فترة منع القيد مستغلين خطأ سيستم الفيفا.

وأرسل الإسماعيلى طعنا على هذا القرار والذى وضحه فيفا بخطاب رسمي للدراويش يؤكد أن الفريق ممنوع من القيد خلال هذه الفترة الصيفية وسيتمكن من فتح القيد في يناير المقبل حال سداد كل مستحقات اللاعبين المتأخرة.

وتعاقد نادى الإسماعيلى مع المدرب الفرنسى ذو الأصول الجزائرية ميلود حمدى، لتولى القيادة الفنية للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى خلال الموسم الجديد خلفا للراحل تامر مصطفى.

ويضم الجهاز الفنى الجديد للفريق كلا من: ميلود حمدى مديرا فنيا، حمادى صغير مدربا بلجيكى الجنسية، عبدالله الشحات مدربا مساعدا، مروان سليمانى مخططا للأحمال - تونسى الجنسية، سيد السويركى مدريا لحراس المرمى.