الامارات | 4أرقام قياسية تنتظر من يُحطمها في الموسم الجديد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ الفرق الـ14 المشاركة في النسخة المقبلة من بطولة دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، استعداداتها للموسم الجديد 2025-2026، الذي ينطلق في 16 أغسطس المقبل، وسط ترقب جماهيري كبير لضربة البداية، وطموحات متزايدة بتحقيق الانتصارات وتحطيم الأرقام القياسية.

وتنتظر أربعة أرقام قياسية في تاريخ دوري المحترفين من يحطمها في الموسم الجديد. ويسيطر ناديا الجزيرة والعين على ثلاثة أرقام، إلى جانب رقم فردي للهداف التاريخي لدوري المحترفين، علي مبخوت، حققه في موسم 2016-2017 عندما كان لاعباً في صفوف الجزيرة.

أبرز هذه الأرقام هو الرقم القياسي لأكثر الفرق تسجيلاً للأهداف في موسم واحد، الذي يحتفظ به العين منذ موسم 2012-2013، بإجمالي 74 هدفاً، إضافة إلى رقم الجزيرة القياسي كأكثر فريق جمعاً للنقاط في موسم واحد (68 نقطة).

وفاز فريق شباب الأهلي بلقب الموسم الماضي من مسابقة الدوري بعدما حقق 63 نقطة من أصل 26 مباراة، إذ فاز في 19 منها، وتعادل في ست، وخسر مباراة واحدة فقط.

وتستعرض «الإمارات اليوم» أبرز الأرقام القياسية الأربعة في دوري أدنوك للمحترفين، والتي تأمل الجماهير أن تُكسر خلال الموسم الجديد: