الامارات | الوحدة يعود إلى أبوظبي لبدء المرحلة الثالثة من الإعداد

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - عادت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الوحدة إلى أبوظبي، أمس، قادمة من ألمانيا بعدما أنهى «العنابي» الفترة الثانية من مرحلة الإعداد، بخوضه معسكراً لمدة ثلاثة أسابيع استعداداً للموسم الجديد.

وخاض الوحدة خلال المعسكر خمس مباريات ودية، إذ حقق الفوز في مباراتين وتعادل في ثلاث مباريات، بعدما تغلب في الودية الأولى على جيبيناخ الألماني بأربعة أهداف دون رد، سجلها بيرناردو فولها وعمر خريبين ولوكاس فيرا وعبدالله حمد، وتعادل مع يان ريغنسبورغ أحد أندية الدرجة الثالثة الألمانية بهدف لكل منهما، وسجل هدف «العنابي» الإسباني آرناو براداس، وتعادل في الودية الثالثة مع بيتروس فلو الفرنسي بهدفين لكل فريق، وسجل للوحدة لوكاس فيرا ومنصور المنهالي، كما تعادل مع النصر من دون أهداف في الودية الرابعة، قبل الفوز على يسكرا دوماجليتسه بأربعة أهداف مقابل هدف في الودية الأخيرة، وسجل أهداف الفريق: عبدالعزيز محمد، وريفيرا، وبيرناندو فولها (هدفين).

وسيحصل اللاعبون على راحة قبل استئناف التدريبات الداخلية لخوض المرحلة الثالثة من مرحلة الإعداد التي يسعى خلالها الفريق إلى خوض عدد من المباريات الودية، وذلك قبل الاستحقاقات الرسمية التي يستهلها الفريق بمواجهة عجمان في الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين في 17 أغسطس المقبل.

من جهة أخرى، تواصل شركة كرة القدم مساعيها من أجل إبرام صفقات جديدة لتعزيز صفوف الفريق، إذ يسعى النادي إلى إكمال ملف الأجانب والتعاقد مع لاعبين أجنبيين في مركزي المهاجم والجناح، إضافة إلى لاعب مقيم في مركز الظهير الأيسر، حيث يوجد في قائمة اللاعبين الأجانب ثلاثة لاعبين هم: السوري عمر خريبين، والإيراني محمد قرباني، والوافد الجديد الأرجنتيني لوكاس فيرا الذي تعاقد معه النادي في الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان الوحدة تعاقد مع ستة لاعبين في فترة الانتقالات الصيفية، استعداداً للموسم الجديد الذي يصارع خلاله على جبهات عدة، أبرزها دوري المحترفين ودوري أبطال آسيا للنخبة، بتعاقده مع أربعة لاعبين في فئة المقيمين هم الإسباني آرناو براداس، قادماً من برشلونة وخريج أكاديمية لاماسيا، والإيراني مبين دهقان، قادماً من خيبر الإيراني، والأرجنتيني جيرونيمو ريفيرا، قادماً من بانفيلد، والتونسي لؤي الترايعي من الاتحاد المنستيري، بينما تعاقد مع الأرجنتيني لوكاس فيرا في خانة الأجانب في صفقة انتقال حر، قادماً من نادي خيمكي الروسي، ومن اللاعبين المواطنين ضم كايو كانيدو قادماً من الوصل في صفقة انتقال حر.

