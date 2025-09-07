رونالدو وجيمس وفينوس.. خضوع الجسد وغياب الزمن!

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: من المتعارف عليه علمياً أن الرياضي "المحترف" في أعلى مستوى تنافسي يبلغ ذروة تألقه في العشرينيات من عمره. لكن بعض نجوم الرياضة البارزين يمددون مسيرتهم المهنية لعقود، ويتوهجون حتى مع بلوغهم 40 عاماً أو أكثر، ولدينا من هذه النماذج كريستيانو رونالدو نجم البرتغال وفريق النصر السعودي على سبيل المثال.

وهؤلاء كما يقال يفعلون كل شيء من أجل جعل أجسادهم تخضع لعقلهم الاحترافي، والأهم من ذلك تغييب عنصر الزمن، أي مقاونة السن والتغيرات الجسدية الاجبارية، وهم يفعلون ذلك بالتغذية السليمة، والنوم بما يكفي، والتدريبات المكثفة، والأهم من ذلك الاستشفاء بعد الجهد البدني الشاق.

في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة للتنس هذا العام، عندما دخلت لاعبة التنس العظيمة فينوس ويليامز البالغة من العمر 45 عاماً إلى الملعب للعب في منافسات الزوجي، كان ذلك بجانب زميلة في الفريق لم تكن قد ولدت بعد عندما فازت ويليامز بالميدالية الذهبية في أولمبياد سيدني عام 2000.

وبما أن سن ذروة الأداء للاعب التنس كان يعتبر تقليديا حوالي منتصف العشرينات، فقد كان من غير العادي أن يتنافس في بطولة كبرى، لكن توسع ويليامز الاستثنائي في مسيرتها الرياضية أصبح شائعا بشكل متزايد.

ليبرون جيمس عملاق السلة الأربعيني

حقق نجم كرة السلة ليبرون جيمس هذا العام تاريخيا باعتباره أول لاعب في الدوري الأميركي للمحترفين لكرة السلة يلعب في الدوري منذ أن كان في سن المراهقة وحتى الأربعينيات، بينما تحدت لاعبة كرة السلة الأسترالية لورين جاكسون الصعاب العام الماضي بالمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية الخامسة لها، وهي في الثالثة والأربعين من عمرها.

وتطمح لاعبة الجمباز الأوزبكية أوكسانا تشوسوفيتينا البالغة من العمر 50 عامًا إلى التأهل إلى الأولمبياد للمرة التاسعة ، وفي اليابان، حطم كازويوشي مييورا الأرقام القياسية من خلال الاستمرار في لعب كرة القدم على مستوى النخبة - في سن 58 عامًا.

تراجع كتلة العضلات

هذه الإنجازات مذهلة، ففي سن معين يبدأ فيه معظم البشر العاديين بالشعور بآثار تراجع كتلة العضلات، وسرعة رد الفعل، والإدراك، والقدرة على التحمل، لا يزال هؤلاء الرياضيون النخبة يُحققون إنجازات بدنية استثنائية تُشكّل ضغطًا هائلًا على أجسامهم المتقدمة في السن. علاوة على ذلك، فهم يفعلون ذلك في بيئة رياضية تُواصل تجاوز حدود ما يُمكن للجسم غير المُحسّن تحقيقه، متجاوزًا بكثير ما كان يُعتقد أنه ممكن، أو حتى آمن، قبل بضعة عقود فقط.

إذن ما الذي يتطلبه الأمر حتى تتمكن من الاستمرار في القفز في الملعب أو الاندفاع في الميدان في سن حيث أعلن العديد من الرياضيين النخبة اعتزالهم، وعندما يشعر معظم غير الرياضيين بالسعادة إذا لم ينزلقوا أثناء الاستحمام؟

ويرجع طول العمر الاستثنائي لهؤلاء الرياضيين النخبة إلى مزيج من العوامل الوراثية والبيئة وأسلوب الحياة، وفقًا للأستاذة المساعدة كريستينا إيكجرين ، أخصائية العلاج الطبيعي والباحثة في جامعة موناش في ملبورن.

جينات عائلة ويليامز

الشقيقتان ويليامز، على سبيل المثال، تتمتعان بلا شك بجينات رائعة، لكنهما استغلتاها على أكمل وجه. يقول إيكيغرين: "الميزة التي تميز فينوس وسيرينا هي أنهما تتدربان بمستوى عالٍ جدًا منذ صغرهما، لذا تبدآن بمستوى أساسي عالٍ جدًا من اللياقة البدنية والقوة".

اعتزلت الشقيقتان الصغرى في الأربعين من عمرها بعد مسيرة رائعة امتدت لعقود، لكن شقيقتها الكبرى فينوس لا تزال قوية ، لتصبح أكبر المتنافسات سنًا التي تلعب في منافسات الفردي في بطولة أميركا المفتوحة للتنس هذا العام.

يقول أخصائي العلاج الطبيعي الرياضي والتمارين الرياضية بن هيرد في مركز جراند سلام للعلاج الطبيعي في ملبورن: "ما يميز بعض الرياضيين الذين تتحدث عنهم هو أنهم أذكياء للغاية في تعاملهم مع الشيخوخة الصحية كلاعبين رياضيين".

من العمليات الطبيعية للشيخوخة فقدان الكتلة العضلية، أو فقدانها تدريجيًا. يحدث ذلك نتيجة تغيرات في الهرمونات، ومستويات النشاط، والتغذية، وحتى في بنية العضلات نفسها. ولكنه ليس حتميًا بالضرورة، ويقول هيرد إن هناك تركيزًا متزايدًا على تدريب القوة للرياضيين الأكبر سنًا، تحديدًا لمكافحة هذا التراجع. ويضيف: "إذا قارنا ذلك بشخص لا يتدرب بشخص يتدرب، فمن الواضح أن زيادة كتلة العضلات لن تمنح فقط قوة ووظيفة أكبر، بل ستعوض أيضًا الأحمال التي تمر عبر الغضاريف والعظام وحتى البنى العصبية".

ماذا يفعلون للاستمرار طويلاً

يتكيف الرياضيون الذين يتنافسون لعقود مع تغيرات أجسامهم. قد يكونون أكثر انتقائية في المنافسات التي يشاركون فيها، أو يلعبون في مركز مختلف في الملعب يُعرضهم لخطر إصابة أقل أو يُرهقهم بدنيًا أقل.

يقول هيرد: "إذا نظرنا إلى الأمر كما في كرة القدم الأسترالية، فربما كانوا لاعب وسط ديناميكيًا وجريًا قويًا، ثم مع تقدمهم في السن، سيضعون أنفسهم في خط الهجوم حيث يكون الجري أقل".

لكن الرياضيين الأكبر سنًا ليسوا بمنأى عن الهزيمة. فرغم الحفاظ على قوتهم ورشاقتهم ولياقتهم البدنية ومهارتهم، فإنهم يواجهون حتمًا خطرًا أكبر للإصابة مع تقدمهم في السن، ومثلنا، تستغرق هذه الإصابات وقتًا أطول للشفاء.

يقول البروفيسور جيريمياه بيفير ، أستاذ علوم التمارين الرياضية بجامعة مردوخ في بيرث، إن جزءًا من البقاء في مستوى النخبة في سن متقدمة هو قضاء وقت أطول للتعافي بشكل صحيح من الإصابة والتدريب الاعتيادي.

التعافي والاستشفاء

يقول بيفير: "يعود جزء كبير من طول العمر في الرياضة إلى قدرة الناس على تخصيص الوقت اللازم للتعافي. كلما زاد الوقت الذي تخصصه للتعافي، وتوقفت عن القيام بأشياء أخرى، زادت احتمالية تكيف جسمك بشكل مناسب". على سبيل المثال، يُنسب نجم كرة القدم كريستيانو رونالدو، الذي لا يزال يلعب في الأربعين من عمره، الفضل تحديدًا إلى جلسات التعافي المُجدولة باعتبارها مفتاح طول عمره وإنجازاته، وفقًا لمجلة Men's Health .

في حين أن الرياضيين الأكبر سنا من النخبة يفعلون كل الأشياء التي نسمعها نحن بشكل منتظم من أطبائنا ومعالجينا الطبيعيين - تناول الطعام الجيد، والبقاء نشيطين - فإنهم يدفعون ثمنًا لتطبيق هذه النصيحة الصحية إلى أقصى حد.

خطر عدم انتظام ضربات القلب

يقول بيفر: "المفارقة في ذلك هي أن هناك عددًا من الأمور التي تصاحب التدريب المكثف طويل الأمد، والتي قد تكون ضارة أيضًا". فالرياضيون المحترفون، وخاصةً أولئك الذين يشاركون في رياضات التحمل، أكثر عرضة بشكل ملحوظ لخطر عدم انتظام ضربات القلب في منتصف العمر.

كما تزداد مخاطر الإصابة بأمراض الجهاز العضلي الهيكلي، مثل هشاشة العظام ، وخاصةً لدى الرياضيين الذين تعرضوا لإصابات في الركبة.

ورغم المخاطر والتحديات، يقول إيكيجرين، من المهم أن نرى كبار السن لا يزالون يتفوقون في المجال الرياضي، وأن نلهم بقيتنا لبذل المزيد من الجهد في مواصلة نشاطنا البدني.