بطولة إنكلترا: ليفربول للتخلص من مشاكله الدفاعية ورحلة محفوفة بالمخاطر لأرسنال

الرياص - اسماء السيد - لندن : يسافر ليفربول إلى ليدز هذا الأسبوع وسط تساؤلات متزايدة حول قدرة مدربه الهولندي ارنه سلوت على إيقاف تدهوره، بينما يستهدف أستون فيلا المتألق أرسنال متصدر الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.

ويظهر دفاع حامل اللقب بصورة ضعيفة منذ بداية الموسم، يعكسه تواضع مستوى قائده الهولندي فيرجيل فان دايك الذي يثير المزيد من الشكوك حول امكانية الريدز في العودة إلى السكة الصحيحة.

وبخلاف ليفربول، يمرّ أرسنال المتصدر برصيد 33 نقطة بأفضل فترة له قبل خوضه رحلة محفوفة بالمخاطر إلى ملعب فيلا بارك في برمنغهام لمواجهة أستون فيلا الثالث مع 27 نقطة بقيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري.

تزايد أخطاء فان دايك

شرّع أداء المهاجم المصري محمد صلاح المتعثر الباب أمام نقطة نقاش رئيسة في الانهيار الدراماتيكي لليفربول، لكن فان دايك دخل بدوره في مرمى نيران الانتقادات.

ولكن قبل هذا السقوط، اعتبر نجاح النادي في ربط اثنين من عناصره المهمة بعقود جديدة في نيسان/أبريل بمثابة ضربة معلم.

ومع انتهاء فترة شهر العسل، يتزايد القلق بشأن أداء فان دايك في قلب دفاع متهالك، إذ قال مهاجم مانشستر يونايتد ومنتخب إنكلترا السابق واين روني في تشرين الأول/أكتوبر إن لغة جسد الهولندي هي "مصدر قلق كبير"، وإنه فشل في قيادة الفريق هذا الموسم.

وتسبب فان دايك، البالغ 34 عاما، في ركلة جزاء بلمسة يد في هزيمة ليفربول على أرضه أمام أيندهوفن الهولندي 1 4 في الجولة الخامسة من مسابقة دوري أبطال أوروبا في الأسبوع الماضي، وهي الثالثة التي تتلقاها شباكه في جميع المسابقات هذا الموسم.

كما يتحمل الهولندي مسؤولية هدف سندرلاند في مباراة الأربعاء التي انتهت بالتعادل 1 1 على ملعب "أنفيلد"، حيث فقد الكرة قبل أن يحولها المغربي شمس الدين الطالبي في مرمى الحارس البرازيلي أليسون بيكر بتسديدة بعيدة المدى.

وبدوره، قال لاعب خط وسط ليفربول السابق جيمي ريدناب لقناة "سكاي سبورتس": "لم يكن فيرجيل فان دايك يخطئ في الموسم الماضي. كان مسيطرا في كل مباراة، لكنه الآن يرتكب أخطاء ويشكك في نفسه".

التحول الدراماتيكي لأستون فيلا

ومع تواجد أستون فيلا في مراكز متقدمة، ترتفع أسهم مدربه إيمري بشكل كبير.

لم يُسجل نادي برمنغهام أي هدف في مبارياته الأربع الأولى في "بريميرليغ" هذا الموسم، قبل أن يقلب المعادلة ويفوز في ثماني من مبارياته التسع الاخيرة في الدوري ويصعد إلى المركز الثالث في جدول الترتيب.

ومن أهم مزايا فيلا في فوزه الصعب على برايتون 4 3 منتصف الأسبوع تسجيل أولي واتكينز هدفين، بعد فترة عجاف طويلة لم يسجل خلالها سوى هدف.

وفي حال نجح أستون فيلا في حصد النقاط الثلاث أمام أرسنال السبت، فسيقلص الفارق إلى ثلاث نقاط فقط مع المتصدر بقيادة مدربه الإسباني ميكل أرتيتا.

ويتسلح فيلا بقيادة إيمري، مدرب أرسنال السابق، بعدم خسارته سوى مرة واحدة فقط في مواجهاته الاربع الاخيرة مع "الغانرز".

وقال لاعب خط وسط ليفربول السابق داني مورفي لقناة "بي بي سي" إن قدرة إيمري على الحفاظ على هدوئه تحت الضغط كانت حاسمة.

وأضاف "لم يُصَب بالذعر في بداية الموسم. لقد كان رائعا من الناحية التدريبية والإدارية، بينما استجاب اللاعبون".

سندرلاند يتحدى التوقعات

يتحدى سندرلاند التوقعات وتاريخ الدوري في الآونة الأخيرة، حيث يستعد لاختبار صعب أمام مانشستر سيتي.

في كلٍّ من الموسمين الماضيين، عادت الفرق الثلاثة الصاعدة إلى الدوري الممتاز مباشرة إلى المستوى الثاني "تشامبيونشيب".

وفي وقت يعاني ليدز وبيرنلي اللذان صعدا مع سندرلاند، يحلّق الاخير عاليا بقيادة مدربه الفرنسي ريجيس لو بري باحتلاله للمركز السادس برصيد 23 نقطة بفارق خمس نقاط فقط عن سيتي الثاني.

كان فريق "القطط السوداء" على وشك تحقيق فوزه الأول على ملعب أنفيلد منذ 42 عاما الأربعاء، لكنه اكتفى بالتعادل 1 1 بعد هدف مدافعه الفرنسي نوردي موكيلي خطأ في مرماه.

وأشاد لو بري في موسمه الأول مع سندرلاند بلاعبيه، قائلا "قدرتنا على التعلم هي إحدى نقاط القوة الرئيسة لهذا الفريق".

واضاف "هم متواضعون ويرغبون في التعلم. في دوري صعب كهذا، إذا لم تتعلم كل يوم فمن المستحيل الحفاظ على هذا المستوى".