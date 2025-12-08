عاجل.. ليفربول يجمد محمد صلاح

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من لندن: تم استبعاد محمد صلاح من قائمة ليفربول في دوري أبطال أوروبا لمواجهة إنتر ميلان بسبب تصريحاته الصادمة يوم السبت.

وانتقد صلاح بشدة مدربه أرنه سلوت ، وانقطاع العلاقة بينه وبين مدرب ليفربول، كما زعم أن النادي ألقى به "تحت الحافلة".

وسيغيب صلاح، الذي تدرب مع زملائه في الفريق في وقت سابق من اليوم الاثنين، عن مواجهة إنتر ميلان مساء الثلاثاء بعد أن أعلن النادي عن قائمة مكونة من 19 لاعبا للسفر إلى ميلانو.

وقد علمت صحيفة الإندبندنت أن إدارة ليفربول، بالتعاون مع سلوت، قررت استبعاد صلاح من خطط الفريق لفترة وجيزة قبل سفر الجناح للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الأسبوع المقبل، مما يعني أنه قد يغيب أيضًا عن مباراة ليفربول مع برايتون يوم السبت. مع ذلك، لن يتخذ النادي أي إجراءات تأديبية.

وزعم صلاح أنه "من الواضح جدًا أن شخصًا ما أراد أن يجعله كبش الفداء"، وذلك بعد سلسلة من النتائج السيئة حيث سجل خمسة أهداف فقط وثلاث تمريرات حاسمة في 18 مباراة في جميع المسابقات.

وقال صلاح بعد إبعاده عن التشكيلة الأساسية في آخر ثلاث مباريات عقب سلسلة من ست خسائر لليفربول في سبع مباريات: "حصلت على الكثير من الوعود في الصيف وحتى الآن أنا على مقاعد البدلاء في ثلاث مباريات لذلك لا أستطيع أن أقول إنهم يوفون بالوعد".

قلتُ مرارًا وتكرارًا إن علاقتي بالمدرب جيدة، وفجأةً انقطعت. لا أعرف السبب، لكن يبدو لي، من وجهة نظري، أن أحدهم لا يريدني في النادي.

هذا غير مقبول بالنسبة لي. لا أعرف لماذا يحدث هذا لي. لا أفهمه. أعرف النادي جيدًا، فأنا هنا منذ سنوات عديدة. أحب هذا النادي وسأظل أحبه.

مع غياب صلاح عن مباراة دوري أبطال أوروبا في سان سيرو، قد يغيب اللاعب البالغ من العمر 33 عامًا عن ليفربول يوم السبت عندما يزور برايتون أنفيلد. وكان صلاح قد ألمح إلى أنها قد تكون مباراته الأخيرة مع ليفربول، إذ سيشارك في كأس الأمم الأفريقية قبل فتح باب الانتقالات في يناير المقبل.

ومن المقرر أن يتحدث مدرب ليفربول سلوت لوسائل الإعلام لأول مرة منذ تعليقات صلاح عندما يعقد مؤتمره الصحفي قبل المباراة من ميلانو هذا المساء.