بطولة إيطاليا: ثنائية بوليسيتش تمنح ميلان الصدارة

الرياص - اسماء السيد - ميلانو (إيطاليا) : قاد الأميركي كريستيان بوليسيتش، ميلان، إلى استعادة صدارة ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد ان سجّل هدفين في غضون عشر دقائق ليقلب روسونيري تأخره امام تورينو ويهزمه 3 2 ضمن المرحلة الرابعة عشرة الإثنين.

ونجح بوليسيتش في قلب المباراة رأسا على عقب إثر دخوله من دكة البدلاء في الشوط الثاني، بعدما كان تورينو تقدم بهدفين نظيفين عن طريق الكرواتي نيكولا فلاسيتش (10 من ركلة جزاء) والكولومبي دوفان ساباتا (17) قبل ان يقلّص الفرنسي ادريان رابيو النتيجة لفريق المدرب ماسيميليانو أليغري (24).

وفرض لاعب الوسط الأميركي نفسه نجما على اللقاء بعد ان دخل إلى الملعب في الدقيقة 66، ليسجّل بعدها بدقيقة واحدة هدف التعادل قبل ان ينتزع هدفه الثاني والثالث الحاسم لفريقه قبل 13 دقيقة من نهاية الوقت الأصلي.

ورفع النادي اللومباردي رصيده إلى 31 نقطة بفارق الأهداف عن نابولي الثاني وبنقطة عن جاره انتر الثالث.

والمفارقة أن بوليسيتش (27 عاما) أُبقي على مقاعد البدلاء بسبب إصابته بالإنفلونزا، فيما غاب مدربه ماسيميليانو أليغري عن الخطوط الجانبية بسبب الإيقاف.

وانتزع أصحاب الأرض تقدما مبكرا عندما انبرى فلاسيتش إلى ركلة جزاء مبكرة (10) قبل ان يضيف ساباتا الثاني بعد مرور سبع دقائق في بداية مثالية لتورينو.

وقلّص روسونيري النتيجة قبل نهاية الشوط الأول من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء لرابيو (24).

وكاد الإنكليزي روبن لوفتوس شيك يعادل النتيجة إلا أن حارس تورينو، الأوروغوياني فرانكو إسرائيل تصدى لتصويبته الرأسية (34).

وبعد دقيقة واحدة من دخوله، فرض بوليسيتش التعادل من لمسته الأولى في اللقاء من تسديدة قريبة (67).

ونجح صاحب الـ 82 مباراة دولية في متابعة انتفاضة فريقه بتسجيل هدف الفوز من تسديدة منخفضة نصف "على طاير" مانحا فريقه ثلاث نقاط ثمينة.

وحُرم اللاعب الأميركي من تسجيل هدفه الثالث "هاتريك" بعد الغائه بداعي التسلل على زميله الفرنسي كريستوفر نكونكو في الوقت بدلا عن ضائع.