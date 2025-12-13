بطولة ألمانيا: ليفركوزن وفرانكفورت يستعيدان توازنهما

الرياص - اسماء السيد - برلين : استعاد باير ليفركوزن وأينتراخت فرانكفورت توازنهما أخيرا بفوزهما على كولن 2 0 وأوغسبورغ 1 0 تواليا، السبت في المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وبعد خسارة في الدوري وتعادل في دوري أبطال أوروبا، حقق ليفركوزن فوزه الثاني في آخر خمس مباريات بمختلف المسابقات، بفضل هدفين من البديل الفرنسي مارتان تيرييه (66) وروبرت أندريتش (72).

ورفع بطل الموسم ما قبل الماضي، رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع، فيما تجمد رصيد كولن عند 16 نقطة في المركز التاسع.

بدوره، يدين فرانكفورت الذي رفع رصيده إلى 24 نقطة، بفوزه إلى الياباني ريتسو دوان الذي سجل هدفه الرابع في الـ"بوندسليغا" هذا الموسم.

في المقابل، تلقى أوغسبورغ تاسع خسارة له في الدوري وتجمد رصيده عند 13 نقطة.

واكتسح هوفنهايم ضيفه هامبورغ 4 1 رافعا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الخامس بفارق الأهداف عن ليفركوزن، ونقطتين فقط عن بوروسيا دورتموند الثالث الذي يلتقي مضيفه فرايبورغ الأحد، فيما تراجع هامبورغ إلى المركز الرابع عشر بـ15 نقطة.

وتابع فولفسبورغ استفاقته بتحقيق فوزه الثاني تواليا، وذلك على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3 1.

سجل له النمسوي باتريك فيمر (4 و34) والجزائري محمد عمورة (30) ولمونشنغلادباخ اليوناني كونستانتينوس كولييراكيس (22 بالخطأ في مرماه).

رفع فولفسبورغ رصيده إلى 15 نقطة خلف مونشنغلادباخ بنقطة واحدة.

وعلى الرغم من خوضه شوطا كاملا بعشرة لاعبين إثر طرد السويدي إريك سميث ببطاقة حمراء مباشرة (45)، فاز سانت باولت على ضيفه هايندنهايم 2 1.