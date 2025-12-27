أمم إفريقيا: لوكا زيدان لتأكيد بدايته الواعدة مع "ثعالب الصحراء"

الرياص - اسماء السيد - الرباط : بتركيز وهدوء كبيرين، بصم لوكا زيدان، نجل اسطورة كرة القدم الفرنسية زين الدين، على أداء رائع الاربعاء في لقاء الجزائر مع السودان في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم، محافظا على نظافة شباكه في ثاني مباراة له اساسيا بألوان "ثعالب الصحراء" والأولى في بطولة كبيرة، وسيسعى الى التأكيد أمام "خيول" بوركينا فاسو الأحد.

صحيح أن الجزائر فرضت سيطرتها الكاملة على مواجهة منتخب السودان الذي بدا أن لا حول ولا قوة له خصوصا بعد النقص العددي في صفوفه، لكن لوكا تالق بشكل لافت في التصدي للمحاولتين الوحيدتين لـ"صقور الجديان" في المباراة وكانتا قبل طرد صلاح الدين عادل (40).

أنقذ لوكا الذي نال تصفيقات حارة من نحو 16 ألف متفرج تقدمهم والده زيدان وشقيقه إنزو في مدرجات ملعب ولي العهد الامير مولاي الحسن في الرباط، مرماه من هدف محقق بتصديه ببراعة لانفراد ياسر عوض على دفعتين في الدقيقة 11، ثم لتسديدة قوية لطه عبد الرازق في الدقيقة 38.

خاض لوكا، البالغ من العمر 28 عاما، الأربعاء ثاني مباراة له بألوان الجزائر منذ تغييره الجنسية الرياضية في منتصف ايلول/سبتمبر، بعد الاولى ضد أوغندا في التصفيات المؤهلة الى مونديال 2026 في 14 تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما استقبلت شباكه هدفا مبكرا (6)، قبل أن تقلب الجزائر الطاولة (2 1).

"شعور حقيقي بالامان

أظهر خبرته الكبيرة التي اكتسبها في الدوري الاسباني حيث يدافع عن ألوان غرناطة من الدرجة الثانية وخصوصا العملاق ريال مدريد عندما كان والده يشرف على ادارته الفنية، وذلك برؤيته الثاقبة للملعب، هدوئه الكبير تحت الضغط، اللعب بقدميه، قدرة على توجيه الدفاع، والمساهمة في بناء اللعب من الخلف.

لم يتأخر مدربه البوسني السويسري فلاديمير بيتكوفيتش في الاشادة به بالقول "منح زيدان المجموعة شعورًا حقيقيًا بالأمان، ولعب بشكل جيد بالقدم، رغم أنها من أوائل مبارياته مع المنتخب".

عبر النجل الثاني لزيدان عن فخره بالدفاع عن ألوان الجزائر عبر حسابه على "إنستغرام". نشر صورة له من مباراة السودان معلقا: "فخور بارتداء هذا القميص وتسجيل مشاركتي الأولى في كأس الأمم الإفريقية"، مضيفا "ثقتنا كبيرة بما هو قادم" في اشارة الى مواجهة بوركينا فاسو الاحد والتي ستمنح الجزائر بطاقة ثمن نهائي البطولة المقامة في المغرب وصدارة المجموعة الخامسة في حال الفوز.

أعرب عن احترامه الكبير لمنتخب بوركينا فاسو، مؤكدا أن "ثعالب الصحراء" يدركون جيدا قوة منتحب "الخيول".

وأضاف في تصريح للقناة الرسمية للاتحاد الجزائري للعبة على موقع "يوتيوب": "ندرك قوة بوركينا فاسو جيدا، لكننا نريد الفوز، ونستعد في ظروف جيدة لهذه المباراة".

وتابع "نحن مستعدون للتحدي ونطمح الى تحقيق نتيجة إيجابية تحسم صدارة المجموعة الخامسة".

أكاديمية ريال مدريد

تكوّن لوكا في أكاديمية ريال مدريد، وخاض 51 مباراة مع فريقه الرديف "كاستيا" (2016 2019)، ومباراتين مع الفريق الأول، قبل أن يعار إلى راسينغ سانتاندر موسم 2019 2020.

لعب لموسمين مع رايو فايكانو (2020 2022) وساهم في عودة النادي إلى الدرجة الأولى 2021.

وقع في أيلول/سبتمبر 2022 عقدا مع إيبار من الدرجة الثانية وبقي معه حتى صيف 2024 حيث انضم إلى غرناطة.

لعب مع الفئات العمرية للمنتخب الفرنسي حتى فئة تحت 20 عاما، وبقيَ لوكا مؤهلا لتمثيل الجزائر بما أنه لم يصل إلى المنتخب الفرنسي الأول، ما دفعه الى اتخاذ قرار تمثيل "ثعالب الصحراء" في منتصف ايلول/سبتمبر الماضي.