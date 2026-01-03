بطولة إيطاليا: يوفنتوس يهدر فرصة انتزاع المركز الثالث بتعادله أمام ليتشي

الرياص - اسماء السيد - روما : أهدر يوفنتوس فرصة انتزاع المركز الثالث موقتا في الدوري الإيطالي لكرة القدم، بعدما اكتفى بتعادل مخيب أمام ضيفه ليتشي 1 1 في مواجهة شهدت إضاعة مهاجمه الكندي جوناثان ديفيد ركلة جزاء، السبت ضمن المرحلة الثامنة عشرة.

ورفع فريق "السيدة العجوز" رصيده إلى 33 نقطة في المركز الخامس، متخلفا بفارق الأهداف عن روما الرابع وبفارق نقطة عن نابولي الثالث، في حين بات رصيد ليتشي 17 نقطة في المركز السادس عشر.

افتتح الزامبي لاميك باندا التسجيل للضيوف (45+2) وعادل الأميركي ويستون ماكيني النتيجة (49).

وأهدر ديفيد فرصة ذهبية لمنح فريقه انتصارا رابعا تواليا والعاشر في 18 مباراة، بإضاعته ركلة جزاء احتسبها الحكم جوسيبي كولو بعد العودة إلى حكم الفيديو المساعد (في ايه آر) إثر لمسة يد على أحد الفرنسي محمد كابا.

لكن تسديدة ديفيد الضعيفة في منتصف المرمى لم يجد الحارس الضيف فلاديميرو فالكوني صعوبة في التصدي لها بقدمه (66).

وافتتح باندا التسجيل، بخلاف المجريات، بتسديدة قوية رائعة بيمناه من داخل منطقة الجزاء إلى يمين الحارس ميكيلي دي غريغوريو إثر مجهود فردي (45+2).

وأعاد ماكيني الأمور إلى نصابها بعدما تابع من مسافة قريبة إلى داخل الشباك كرة تهيّأت أمامه إثر دربكة داخل المنطقة (49).

وباءت محاولات لاعبي فريق المدرب لوتشانو سباليتي انتزاع النقاط الثلاث بالفشل، بفضل تألق فالكوني تارة وعدم نجاحهم باستغلال الفرص التي أتيحت أمامهم تارة أخرى.

وفرض بارما التعادل الإيجابي 1 1 على مضيفه ساسوولو.

ورفع ساسوولو رصيده إلى 23 نقطة في المركز التاسع، علما أنه فشل في تحقيق الانتصار خلال المباريات الأربع الأخيرة، مكتفيا بثلاثة تعادلات وخسارة، فيما وصل بارما إلى نقطته الـ18 في المركز الرابع عشر.

ومنح النروجي كريستيان ثورستفيدت التقدم لساسوولو (12)، قبل إدراك الأرجنتيني ماتيو بيليغرينو التعادل للضيوف (24).

وحقق كومو بقيادة مدربه الإسباني سيسك فابريغاس انتصاره الثاني تواليا والثامن في 17 مباراة، وذلك على حساب ضيفه أودينيزي 1 0، بهدف حمل توقيع الفرنسي لوكاس دا كونيا من ركلة جزاء في الدقيقة 18.

ورفع كومو رصيده إلى 30 نقطة معززا بذلك مركزه السادس المؤهل إلى "كونفرنس ليغ" ومتابعا تألقه في موسمه الثاني تواليا بالدرجة الأولى.

في حين تجمّد رصيد أودينيزي عند 22 نقطة في المركز الحادي عشر بتجرعه خسارته الثامنة في الدوري، وهي الثانية له في المباريات الثلاث الأخيرة مقابل تعادل أمام لاتسيو في المرحلة السابعة عشرة (1 1).

في المقابل، تعادل جنوى أمام ضيفه بيزا بهدف لمثله.

افتتح المهاجم لورنتسو كولومبو التسجيل للمضيف (15)، وردّ عليه الجزائري مهدي ليريس بهدف التعادل لبيزا (38).