بطولة إنكلترا: روسينيور يقول إنه "لا يوجد شيء ملموس" بشأن تقارير ارتباطه بتشلسي

الرياص - اسماء السيد - باريس (فرنسا) : ردّ ليام روسينيور مدرب ستراسبورغ على التقارير التي تربطه بتولي تدريب تشلسي الإنكليزي بقوله أنه "لا يوجد شيء ملموس"، وذلك بعد تعادل فريقه مع نيس 1 1 السبت في الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وكان الإيطالي إنتسو ماريسكا ترك منصبه مع الـ"بلوز" الخميس، فيما يُرجَّح أن يخلفه المدرب الوطني روسينيور الذي قاد ستراسبورغ لإنهاء الموسم الماضي في المركز السابع.

ويحتل ستراسبورغ، المملوك لشركة "بلو كو" المالكة لتشلسي، المركز السابع في الترتيب من دون أي فوز في الدوري منذ 9 تشرين الثاني/نوفمبر.

وقال روسينيور للصحافيين "أريد التركيز على ستراسبورغ وليس على أمور أخرى في الوقت الحالي. هذه كل المعلومات التي يمكنني تقديمها اليوم".

وأضاف المدافع السابق لمنتخب إنكلترا تحت 21 عاما والبالغ 41 عاما "لا نعرف ما الذي سيحدث غدا، لكن في الوقت الحالي، لا يوجد شيء ملموس".

وتشمل قائمة المرشحين أيضا لقيادة فريق ستامفورد بريدج، الإسباني تشافي هرنانديس، مدرب السابق، والنمسوي أوليفر غلاسنر مدرب كريستال بالاس، والبرتغالي ماركو سيلفا مدرب فولهام، والإسباني أندوني إيراولا مدرب بورنموث.

