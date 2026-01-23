فيراري يكشف النقاب عن سيارته الجديدة وهاميلتون مستعد لـ "تحد هائل"

الرياص - اسماء السيد - مارانيلو (إيطاليا) : يستعد السائق البريطاني لويس هاميلتون لـ "تحد هائل" يتمثل في التكيّف مع التغيير الجذري في القوانين الفنية التي ستتحكم بسباقات بطولة العالم للفورملا واحد وذلك بعدما كشفت فريقه فيراري عن السيارة الجديدة الجمعة.

واختبر بطل العالم سبع مرات وزميله شارل لوكلير من موناكو السيارة الجديدة أس أف 26 على حلبة فيورانو الخاصة بالسكوديريا الإيطالية بالقرب من المقر الرئيس في مارانيلو.

وقال البريطاني البالغ 41 عاما "أعتقد أن هذا أكبر تغيير في القوانين شهدته رياضتنا، على الأقل خلال مسيرتي".

وأضاف "لكن في كل مرة كان هناك تغيير في القوانين، كان الأمر يمثل تحديا هائلا".

وتابع "الجميع يبدأ من الصفر، وهذا يُحقق تكافؤ الفرص. ثم يصبح الأمر برمته متعلقا بالتطوير، من يستطيع التطور بشكل أسرع ومن يبتكر أفضل الأفكار، ثم فريق موحد ينمو بالوتيرة ذاتها".

وتحدث الفرنسي فريد فاسور مدير فيراري عن "يوم مؤثر" شهد فيه فريقه الجديد يخرج من المرآب إلى الحلبة.

وقال "سارت الأمور على ما يرام، بذلنا جهدا كبيرا، لكننا جميعا سعداء للغاية، فهذه ليست نهاية المطاف، بل بداية الموسم".

وأضاف "دعونا نتحلى بالإيجابية ونستمتع بهذه المرحلة".

وتابع "كان من الرائع رؤية السيارة تغادر المرآب، لكنها بداية رحلة جديدة".

"من السابق لأوانه التكهن"

وحرص فاسور على التقليل من التوقعات بشأن افتتاح الموسم في أستراليا مطلع آذار/مارس "سنرى الوضع في ملبورن، فاليوم كان مجرد خطوة أولى".

وأردف "ستكون وتيرة التطوير أعلى بكثير من السنوات الماضية. سنرى ما سيحدث في ملبورن، من السابق لأوانه التكهن بالأداء".

وللمرة الأولى في مسيرته الحافلة، فشل هاميلتون في الصعود إلى منصة التتويج الموسم الماضي، في حين تراجع فيراري إلى المركز الرابع في ترتيب الصانعين.

ويعود آخر تتويج لفيراري بلقب الصانعين إلى عام 2008، في حين حصد الفنلندي كيمي رايكونن آخر ألقاب "الحصان الجامح" الـ 15 في بطولة السائقين في العام الذي سبقه.

وأقرّ هاميلتون أن التغييرات الجذرية الاخيرة التي طرأت على سيارات الفئة الاولى عام 2022 لم تكن مناسبة لأسلوب قيادته.

ويأمل بشدة في أن يكون تصميم سيارة 2026 الجديد أكثر ملاءمة له في السنوات الأخيرة من مسيرته الحافلة بالإنجازات.

انتقل "السير" من مرسيدس إلى فيراري على أمل تحقيق لقبه العالمي الثامن القياسي، ولكن بالنظر إلى موسمه الأول المخيب للآمال، سيشعر بالارتياح لمجرد الفوز بسباق آخر.

وشهدت السيارة تغييرا جذريا ايضا، بينما تنحى مهندس سباقات هاميلتون، ريكاردو أدامي، لتولي دور آخر في الفريق.

هاميلتون الذي كوّن علاقة وثيقة مع مهندسه في مرسيدس، بيت "بوبو" بونينغتون وأدامي، بدت علاقته متوترة أحيانا خلال السباقات عبر جهاز اللاسلكي للفريق.

لم يكن لدى جماهير فيراري (التيفوزي) الكثير ليحتفلوا به مؤخرا، وأشاد لوكلير بصمودهم وإيمانهم "لا يسعني إلا أن أشكرهم على الدعم الهائل الذي نتلقاه كل عام".

وأضاف "هذا بالتأكيد يدفعنا ويحفزنا، وهذا ما يجعل فيراري مميزة للغاية. الفضل يعود لجماهير التيفوزي والدعم الذي نحظى به في جميع أنحاء العالم".

وتُقام الأسبوع المقبل تجارب برشلونة للسيارات الجديدة خلف أبواب موصدة بعيدا عن وسائل الإعلام، تليها تجارب مماثلة على فترتين في البحرين في شباط/فبراير المقبل.