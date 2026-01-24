بطولة ألمانيا: خسارة أولى صاعقة لبايرن بعد 10 أشهر ودورتموند يقلّص الفارق

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا) : بعد ثلاثة أيام فقط من حسمه التأهل إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، صُعق بايرن ميونيخ بأولى خساراته في الدوري الألماني لكرة القدم هذا الموسم بعد 10 أشهر، على يد ضيفه أوغسبورغ 1 2 السبت ضمن المرحلة التاسعة عشرة، ما سمح لبوروسيا دورتموند بتقليص الفارق معه.

وتلقى بايرن ثاني خسارة له هذا الموسم في جميع المسابقات، بعد سقوطه أمام أرسنال الإنكليزي في 26 كانون الأول/ديسمبر على ملعب الإمارات، وأول خسارة في الدوري منذ 8 آذار/مارس على يد بوخوم 2 3.

وهي أول خسارة أيضا على ملعب أليانتس أرينا منذ نيسان/أبريل 2025 حين سقط أمام إنتر ميلان الإيطالي في ربع نهائي دوري الأبطال.

وبهذه الخسارة، تجمّد رصيد بايرن عند 50 نقطة في الصدارة، بفارق ثماني نقاط عن بوروسيا دورتموند الفائز على مضيفه أونيون برلين 3 0.

قال الهدّاف الإنكليزي هاري كاين إن فريقه "لن يبحث عن أعذار" بعد الهزيمة، موضحا للصحافيين "استحقوا الفوز في الشوط الثاني. افتقدنا قليلا للطاقة. لم نكن سلسين بالكرة، ويُحسب لهم أنهم ضغطوا علينا أكثر وجعلوا الأمور صعبة".

وأضاف كاين أن فريقه "لا يملك وقتا للحزن" ولن يسمح بأن "تحدد هذه الهزيمة مسار موسمنا".

بدوره، قال يوزوا كيميتش لشبكة سكاي "علينا تقبّل الأمر. لم يكن غير مستحق. لم يكن الأمر أنّ أوغسبورغ سيطر علينا، لكن الفوز لنا ما كان ليكون مستحقا أيضا".

وتابع "أوغسبورغ كان أكثر شراسة في الدقائق الأخيرة. لم نقدّم المستوى العالي الذي أردناه، لكن الأهم هو كيفية ردّنا على ذلك".

في المقابل، حقق أوغسبورغ نتيجة مفاجئة للغاية، إذ أنه الفوز الأول له بعد ثلاثة تعادلات وخسارتين، وهو الذي دخل المباراة في المركز الخامس عشر ولم يرتقِ سوى مركزين موقتا بـ19 نقطة.

وانتظر بايرن 23 دقيقة لافتتاح التسجيل عبر الياباني هيروكي إيتو برأسية بعد متابعته كرة نفذها الفرنسي ميكايل أوليسيه من ركنية (23).

هدف هو الأول للمدافع الياباني الدولي في الدوري هذا الموسم، في ثامن مبارياته فقط.

وسنحت أمام بايرن فرص عدة لتعزيز النتيجة، أبرزها عبر الكولومبي لويس دياس (26)، وبتسديدة الهداف الإنكليزي هاري كاين (45)، لكن الفريق البافاري الذي دخل الشوط الثاني مُسجّلا هدفه الـ72 في البطولة هذا الموسم، لم يكشف عن قوّته الهجومية الفعلية، بل كاد يتكبد التعادل بتسديدة الفرنسي أليكسيس كلود موريس من ركلة جزاء تصدى لها الحارس يوناس أوربيغ وأبعدها إلى ركنية (75).

لكن أوربيغ ارتكب خطأ بخروجه لإبعاد الكرة التي نُفذت من الركنية، الأمر الذي سمح للبرازيلي أرتور تشافيس بتسجيل التعادل برأسه (75).

ردّ فعل مدرب بايرن، البلجيكي فنسان كومباني كان الدفع بالمهاجم السنغالي نيكولاس جاكسون ولاعب الوسط توم بيشوف (79)، لكن قبل أن يتركا أي أثر على أرض الملعب، صعق الفرنسي هان نواه ماسينغو أصحاب الضيافة بهدف ثان بعد هجمة منسقة وصلت إلى اليوناني ديميتريوس جيانوليس الذي لعبها عرضية تابعها ماسينغو في المرمى (81).

ولم يتمكن بايرن من تشكيل الخطورة المطلوبة لإدراك التعادل في ظل التكتل الدفاعي للضيوف الذين اعتمدوا على الهجمات المرتدة السريعة، علما أن أوليسيه كاد يدرك التعادل في الوقت القاتل بتسديدة ارتدت من العارضة (90+5).

ليفركوزن يستعيد عافيته

واستغل دورتموند سقوط بايرن لتقليص الفارق معه، بعد ثلاثية نظيفة في مرمى أونيون برلين تناوب على تسجيلها إيمري دجان (10 من ركلة جزاء)، نيكو شلوتيربيك (53) وماكسيميليان باير (84).

وهذا الفوز الثالث تواليا لدورتموند في الدوري، ضمن سلسلة من 12 مباراة من دون خسارة، علما أنه كان سقط أمام توتنهام الإنكليزي الثلاثاء في دوري أبطال أوروبا، ما عقّد مهمته في التأهل المباشر إلى ثمن النهائي قبل مواجهة إنتر ميلان الإيطالي في الجولة الأخيرة من دور المجموعة الموحدة.

واستعاد باير ليفركوزن عافيته بفوز أول بعد ثلاث خسارات، على ضيفه فيردر بريمن بهدف نظيف سجله الإسباني لوكاس فاسكيس (37) في ثالث مباراة بعد عودته من غياب طويل إثر إصابة.

وهذا الهدف الأول لمهاجم ريال مدريد السابق، في سابع مباراة يخوضها مع باير في الدوري منذ انتقاله إليه.

ورفع ليفركوزن وصيف الموسم الماضي، رصيده إلى 32 نقطة، فيما تجمد رصيد بريمن عند 18 نقطة.

وواصل أينتراخت فرانكفورت سقوطه، بخسارته لثالث مرة في سلسلة من ست مباريات لم يفز فيها، وذلك أمام مضيفه هوفنهايم 1 3، ليتجمد رصيده عند 27 نقطة مقابل 36 لهوفنهايم الذي صعد إلى المركز الثالث.