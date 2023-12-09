الإمارات تطرد الملحق العسكري السوداني ونائبه والملحق الثقافي

قال مصدر دبلوماسي للجزيرة بأن وزارة ‏الخارجية الإماراتية استدعت السفير السوداني بأبوظبي وابلغته بأن الملحق العسكري السوداني ونائبه والملحق الثقافي أصبحوا أشخاص غير مرغوب فيهم وأمهلتهم 72 ساعة لمغادرة الأراضي ‎الإماراتية. الجزيرة – السودان

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