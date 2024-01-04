فاز ريال مدريد 1-0 على مايوركا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.
وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة 78، ليرفع الملكي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز 14.
كووورة
كانت هذه تفاصيل خبر رأسية روديجر تسقط مايوركا.. وتؤمن لريال مدريد صدارة الليجا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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