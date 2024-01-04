رأسية روديجر تسقط مايوركا.. وتؤمن لريال مدريد صدارة الليجا

فاز ريال مدريد 1-0 على مايوركا، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة 19 من الليجا، في معقل الميرنجي “سانتياجو برنابيو”.

وسجل هدف المباراة الوحيد المدافع الألماني أنطونيو روديجر في الدقيقة 78، ليرفع الملكي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة الليجا، بينما تجمد رصيد ريال مايوركا عند 18 نقطة في المركز 14.

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