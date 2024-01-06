في الجيم .. شاهد كيم كارداشيان تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

ظهرت نجمة تليفزيون الواقع خلال الصورة بإطلالة رياضية رشيقة وجريئة، أثناء ممارسة التمارين الرياضية فى الجيم، وتفاعل معها عدد من جمهورها بالإعجاب. وشاركت النجمة الأمريكية كيم كارداشيان، جمهورها ومتابعيها، صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع “إنستجرام”. تزوجت كيم كاردشيان 3 مرات فكانت المرة الأولى عام 2000 من المنتج الموسيقي دامون توماس ولكن انفصلا في عام 2004، وتزوجت المرة الثانية لاعب كرة السلة كريس همفريو، ولكن انفصلا أيضا عام 2013، وتزوجت المرة الثالثة من مغني الراب المشهور كانييه ويست وأنجبت منه طفلا واسمته “سينيت” عام 2016، الي ان تم الطلاق مؤخراً. صدى البلد

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